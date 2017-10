Si le premier tour de l'élection présidentielle avait lieu aujourd'hui, pour qui voteraient les Français?

Emmanuel Macron, dimanche 23 avril, après les résultats du 1er tour. — AFP

Six mois après le premier tour de l’élection présidentielle, les Français feraient-ils le même choix ? C’est la question posée par l’institut du sondage Ifop pour le Journal du Dimanche. Et à en croire les résultats, Emmanuel Macron serait à nouveau au second tour avec un écart plus important encore. Il obtiendrait 28 % des suffrages, soit 4 points de plus que le 23 avril dernier.

Il devancerait à nouveau Marine Le Pen, dont le score serait quasiment identique (21,5 %, contre 21,3 % en avril). Malgré les dissensions au sein de son parti, la présidente du Front National se qualifierait donc pour le second tour. Jean-Luc Mélenchon recueillerait 18 % des voix (19,6 % le 23 avril). C’est François Fillon, candidat de la droite, qui enregistre la plus large baisse : seuls 15 % des Français voteraient pour lui contre 20 % en avril.

Une popularité en baisse

Paradoxalement, la popularité du Président tout comme celle de son premier ministre sont à nouveau en baisse au mois d’octobre après une embellie le mois précédent. Avec 42 % d’opinions favorables, le chef de l’Etat ne parvient pas à confirmer le regain de popularité de cinq points enregistré en septembre et les Français interrogés mécontents de son action restent majoritaires (56 %). Depuis son entrée en fonction au mois de mai, la cote d’Emmanuel Macron a chuté de 20 points. Elle se situe à présent au même niveau que celle de son prédécesseur François Hollande à la même époque (42 %).

La popularité d’Edouard Philippe repart également en légère baisse, mais autant de Français interrogés se disent aujourd’hui «satisfaits» (47 %, -1) et «mécontents» (47 %, +1) de son action. 6 % ne se prononcent pas. Le Premier ministre a perdu 8 points depuis son entrée en fonction, mais un nombre important de personnes interrogées (21 %) ne se prononçaient pas en mai en raison de son manque de notoriété.