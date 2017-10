Alsace : Un maire fait le buzz en refusant le nouveau panneau de la région Grand Est

Le maire et des conseillers municipaux démontent le panneau région Alsace, pour le nettoyer — Capture d'écran Facecbook

Le maire de Lauterbourg a démonté « pour le nettoyer et faire faire des économies à la région Grand Est » le panneau « région Alsace », à l’entrée de sa commune.

La photo postée sur Facebook fait le buzz et reçoit de nombreux commentaires de soutiens

Il fait de la résistance. Le maire de Lauterbourg, Jean-Michel Fetsch, créé le buzz avec un post sur sa page Facebook depuis vendredi, où il affiche une photo sur laquelle on peut voir qu’il démonte le panneau de signalisation « région Alsace », en compagnie de deux de ses adjoints. Un panneau situé à l’entrée de sa commune, frontalière avec l’Allemagne.

Un panneau « bien au chaud »

Le maire explique avec ironie sur son post l’avoir démonté (avant de le remettre en place une fois les panneaux Grand Est arrivés) pour « tout simplement faire économiser beaucoup d’argent à la région Grand Est ». Il précise : « Bien entendu nous nettoierons ce panneau qui en a bien besoin et nous le garderons bien au chaud », avant d’ajouter : « Bientôt le panneau "grand est" va être mis en place. Nous l’ôterons et remettrons celui ôté, car ici à Lauterbourg nous aimons l’Alsace. Merci de partager. »

Et partager, son post l’est. Nombreux sont les commentaires qui approuvent sa décision. Le post compte ce dimanche en début d’après-midi déjà plus de 3.500 like, plus de 2.500 partages et des centaines de commentaires, en majorité favorables. Certains souhaitant même que « cela s’étende partout en Alsace », voire au-delà…

Une action symbolique de Jean-Michel Fetsch pour montrer son désaccord avec les nouveaux panneaux « Grand Est » suite à la validation il y a quelques semaines par le conseil régional de l’implantation des nouveaux panneaux, mais aussi un acte de « résistance » comme il l’a qualifié à France 3 Grand Est : « Il faut défendre absolument notre petite Alsace. Je ne veux pas que mes petits enfants ne soient plus considérés comme des Alsaciens. On a une histoire et ce n’est pas celle du Grand Est, c’est celle de l’Alsace », a déclaré l’élu à nos confrères à qui il a également affirmé que « les grandes régions ne mettent pas du tout en valeur nos territoires, au contraire, elles menacent nos cultures, nos identités. C’est juste pas possible et je ne suis pas pour autant autonomiste. »

L’arrivée prochaine des panneaux Grand Est devrait, nul doute, susciter de nombreux commentaires et attirer tous les regards…