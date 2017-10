C’est le dernier épisode en date d’une relation de plus en plus compliquée. On savait déjà qu’Emmanuel Macron et François Hollande ne se mentionnaient l’un l’autre qu’à coups de « prédécesseur » et « successeur ». Ce dimanche, le JDD révèle que le président de la République « qualifie désormais de " zigoto " » l’ancien chef de l’Etat, affichant pour lui « le plus souverain mépris ».

Rappelons que le terme de « zigoto » est défini dans le dictionnaire comme désignant un « homme généralement fantaisiste, au comportement extravagant ».

« François va en balancer une un de ces quatre »

Les deux hommes se critiquent par presse interposée depuis maintenant plusieurs jours. Dimanche dernier, lors de son interview télévisée, Emmanuel Macron avait pointé du doigt « la politique bavarde » de son « prédécesseur ». Un peu plus tard dans la semaine, François Hollande profitait d’une conférence à Séoul pour critiquer la politique économique gouvernementale du nouveau président.

« François est très en colère. Entre ces deux-là, il ne faut pas grand-chose pour que ça frotte. Il ne passera rien à Emmanuel », confiait un proche de l’ancien chef de l’Etat au Parisien mardi, avant d’ajouter : « François va en balancer une un de ces quatre, je ne sais pas quand. » La suite au prochain épisode.

F.F.