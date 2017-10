Emmanuel Macron. French President Emmanuel Macron with his dog Nemo welcomes President of Niger Mahamadou Issoufou at Elysee Palace. Paris, FRANCE -28/08/2017 — JACQUES WITT/SIPA

C’est une histoire de pipi qui a beaucoup fait rire, à l’Elysée. Une réunion du président de la République avec Brune Poirson, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Transition écologique, Julien Denormandie, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Cohésion des territoires et Benjamin Griveaux, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances a été interrompue de façon pour le moins inhabituelle sous l’œil des caméras de TF1 et LCI.

Alors que Brune Poirson est en train de parler, elle s’interrompt et se retourne vers la cheminée : « Je me disais : mais quel est ce bruit ? » Emmanuel Macron, souriant, constate ce qui est en train de se passer : « Il est en train de faire un truc assez exceptionnel. » Nemo, le chien des Macron, est tout simplement en train de se soulager sur la cheminée, patte relevée et air dégagé.

>> A lire aussi : Les Macron ont adopté un chien... et l'ont baptisé Nemo

« Ça arrive souvent », s’enquiert Julien Denormandie. « Vous avez déclenché chez mon chien un comportement totalement inhabituel », estime dans un éclat de rire Emmanuel Macron.

F.F.