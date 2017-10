ISF: Les 100 premiers contributeurs payent 126 millions d'euros chaque année

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire — PHILIPPE LOPEZ / AFP

On ne sait pas combien ils économiseront avec la réforme de l’ISF, mais les 100 premiers contributeurs à l’impôt de solidarité sur la fortune payent actuellement 126 millions d’euros, a affirmé ce vendredi le ministre des Finances Bruno Le Maire à l’Assemblée nationale. La gauche réclamait l’impact chiffré de la réforme de l’exécutif et avait d’ailleurs lancé un appel dans Libération en ce sens.

Le ministre avait « déjà indiqué que les 1.000 premiers contributeurs payent 400 millions d’euros d’ISF ».

« Les chiffres tombent au compte-goutte. 100 plus gros contribuables à l’ISF vont économiser 1,260 million/an soit 6,3 millions (sur le) quinquennat », a alors tweeté la députée PS Christine Pirès-Beaune. Leur patrimoine immobilier pourra cependant être soumis au nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui remplace l’ISF.

Par ailleurs, « les 100 premiers patrimoines payent 73 millions d’euros d’ISF », a ajouté Bruno Le Maire, y voyant la preuve que « l’ISF est non seulement inefficace mais injuste, parce que les plus gros patrimoines ne payent pas l’ISF et arrivent, par l’optimisation fiscale, à y échapper ».

Bruno Le Maire vante le « nouveau monde fiscal »

« Nous allons supprimer l’ISF » pour « libérer plus de 3 milliards d’euros qui, nous le pensons, iront vers l’économie productive », a poursuivi le ministre (LREM, ex-LR), vantant le « nouveau monde fiscal ».

La réforme prévoit de transformer l’ISF en IFI, de façon à exempter de taxes les valeurs mobilières et les placements (actions, assurance-vie…).