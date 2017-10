VIDEO. Emmanuel Macron s'amuse avec son nouveau numéro de téléphone portable

Le président de la République Emmanuel Macron. — LUDOVIC MARIN / POOL / AFP

Ça y est, Emmanuel Macron a un nouveau téléphone portable. Le président de la République, dont le précédent numéro de téléphone avait été publiquement dévoilé sur Internet, est de nouveau joignable. Il a inauguré son nouveau 06 cette semaine, rapporte RTL.

L’oc­ca­sion pour le président de la Répu­blique de s’amu­ser un peu en envoyant des SMS à ses collègues et à son entourage.

« Pardon, mais qui êtes-vous ? »

L’un des ministres les plus proches du chef de l’Etat a raconté ce jeudi avoir reçu à l’heure du déjeuner un SMS non signé auquel il a répondu : « Pardon, mais qui êtes-vous ? » L’interlocuteur lui a alors répondu : « C’est ton Président ! » Avant, quelques secondes plus tard, de lui envoyer un second message un peu plus explicite : « C’est Emmanuel Macron ».

Le président de la République est connu pour être « accro à ses portables ». Il communique fréquemment par SMS ou par messagerie instantanée avec ses conseillers et ses ministres.