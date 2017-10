Patrimoine des députés: Treize déclarations manquantes et «des carences»

Vue générale de la première séance des Questions au Gouvernement de la nouvelle Assemblée, au Palais Bourbon, à Paris, le 5 Juillet 2017. — SIPA

Treize députés sur les 577 élus en juin n’ont pas déposé leur déclaration d’intérêts ou de patrimoine, a annoncé ce jeudi la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), qui a également constaté « des manquements » dans certaines déclarations.

Sur l’ensemble des élus de la XVe législature, « 494 députés ont déposé dans le délai légal et à ce jour, 13 députés n’ont pas déposé au moins l’une des deux déclarations », a indiqué dans un communiqué la Haute Autorité, qui a saisi le bureau de l’Assemblée nationale, plus haute instance collégiale, de ces cas.

Des députés LREM en majorité

Les déclarations d’intérêts et d’activité sont publiées en ligne à compter de ce jeudi, les déclarations de patrimoine seront consultables plus tard en préfecture et ne pourront être divulguées, conformément à la loi sur la transparence post-Cahuzac de 2013.

Selon les recherches effectuées par l’AFP, les élus n’ayant pas déclaré leurs intérêts (participation au capital de sociétés, activité du conjoint…) sont Alexandre Freschi (LREM, Lot-et-Garonne, dirigeant de société sur sa fiche Assemblée), Béatrice Descamps (Constructifs, Nord, directrice d’école), Bénédicte Taurine (LFI, Ariège, professeure du secondaire), Jean-Claude Leclabart (LREM, Somme, retraité agricole), Julien Borowczyk (LREM, Loire, médecin) et Sophie Errante (LREM, Loire-Atlantique, cheffe d’entreprise). Cette dernière avait été candidate en juin au « perchoir ».