Projet d'attentat de l'ultra-droite: Comment la sécurité des personnalités politiques est-elle assurée?

L’Etat assure la protection d’un certain nombre de personnalités, dont des hommes et des femmes politiques, s’il juge qu’ils sont menacés.

Certaines personnalités politiques font appel à des sociétés de sécurité privées.

Dix personnes gravitant dans la mouvance d’ultra-droite ont été arrêtées mardi. Selon les premiers éléments de l’enquête, elles projetaient d’attaquer des migrants, des mosquées et des hommes politiques, en l’occurrence le membre du gouvernement Christophe Castaner et le patron de La France insoumiseJean-Luc Mélenchon. Comment les femmes et des hommes politiques, potentielles cibles, assurent-ils leur sécurité ?

Une protection policière payée par l’Etat

Depuis 1935, un service spécial de police assure la sécurité d’un certain nombre de personnalités en France, principalement des acteurs politiques. Depuis 2013, il s’agit du service de la protection (SDLP), doté d’environ 1.400 policiers. La loi prévoit qu’il assure « la protection du président de la République, des membres du gouvernement et des chefs d’Etat ou de gouvernement étrangers en visite sur le territoire français ».

Cette protection, payée par l’Etat, prend la forme d’un certain nombre de policiers armés qui accompagnent la personnalité dans ses déplacements. Au minimum, un officier, jusqu’à une quinzaine pour le chef de l’Etat (qui est aussi escorté par des gendarmes du GIGN). Pendant la campagne présidentielle, les candidats bénéficient eux aussi automatiquement de cette protection. En dehors des membres du gouvernement et du chef de l’Etat, les anciens présidents, les ex-Premiers ministres et ministres de l’Intérieur peuvent également faire l’objet d’une protection rapprochée.

Une évaluation des menaces

« Les effectifs sont adaptés en fonction de la notoriété de la personne et de la menace », indique Jean-Pierre Diot, qui a travaillé quinze ans au Service de protection des hautes personnalités (SPHP), l’ancêtre du SDLP. L’Unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) est chargée d’évaluer les menaces et d’actualiser régulièrement son analyse.

« La protection rapprochée peut être allégée au fil du temps. Mais le problème, c’est de la retirer. Aucun membre politique n’ose le faire », poursuit le fondateur et vice-président de la Fédération française de protection rapprochée (FFPR). C’est ainsi que François Bayrou dispose d’une protection rapprochée du SDLP depuis l’apparition de son nom sur une liste de terroristes de l’organisation basque ETA, dans les années 1990.

Des gardes du corps privés

« Beaucoup trop de gens bénéficient d’une protection rapprochée, or cela coûte très cher », estime Jean-Pierre Diot. Plus de 150 personnes seraient suivies par le SDLP. Les autres personnalités politiques peuvent faire appel à un service de sécurité privé, à leurs frais ou ceux de leur parti. « C’est de plus en plus le cas », observe Jean-Pierre Diot, pour qui le SDLP « ne peut plus assurer autant de missions qu’avant », faute d’effectifs suffisants.

Contrairement aux policiers du SDLP, les agents de sécurité privés ne peuvent être autorisés à être armés qu’à certaines conditions, par le ministère de l’Intérieur.