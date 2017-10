Fiscalité du capital: Plus de cent parlementaires veulent connaître l'impact sur les plus riches

Les parlementaires veulent connaître l’impact des mesures réformant la fiscalité du capital, dont l’ISF, « sur les 100 Français les plus riches ». — NICOLAS MESSYASZ / SIPA

La réforme de la fiscalité mobilise l’opposition au gouvernement Philippe. Une centaine de parlementaires de gauche ont ainsi signé un appel, lancé par Libération et diffusé ce mardi, au gouvernement pour qu’il publie l’impact de ses mesures réformant la fiscalité du capital, dont l’ISF, « sur les 100 Français les plus riches ».

« Pour y voir plus clair, Libération a lancé un appel ouvert à tous les parlementaires et citoyens pour que le gouvernement ouvre enfin son livre de compte et fasse la lumière sur ce secret bien gardé », justifie notamment le quotidien en préambule de cet appel, après le démarrage des débats sur le projet de budget 2018 à l’Assemblée.

La Nouvelle Gauche et les Insoumis signataires

« Parce qu’avant de voter, le Parlement doit être en mesure d’évaluer les conséquences d’un budget sur le niveau de vie de tous les citoyens. Parce que c’est la condition de l’acceptation des Français vis-à-vis de l’impôt. Nous, députés et sénateurs, demandons au gouvernement de rendre public l’impact de ses mesures fiscales et budgétaires sur les contribuables les plus aisés et sur les 100 Français les plus riches », y est-il écrit.

Cette pétition, ouverte aux signatures sur la plateforme Change.org, a été paraphée par les 31 députés socialistes du groupe Nouvelle Gauche, dont Olivier Faure, les ex-ministres Delphine Batho et Stéphane Le Foll, ou l’ancienne rapporteure générale du Budget Valérie Rabault. Egalement signataires, les 17 Insoumis, dont Jean-Luc Mélenchon et Eric Coquerel, leur chef de file sur le budget, et les 16 députés du groupe à dominante communiste, comme André Chassaigne.