François Hollande n'a pas du tout apprécié l'interview d'Emmanuel Macron

TACLE Et ce sont les proches de l'ancien président qui en parlent le mieux...

François Hollande et Emmanuel Macron à l'Elysée — ERIC FEFERBERG / AFP

Le torchon risque de continuer de brûler entre Emmanuel Macron et « son prédécesseur » comme l’actuel président aime à le nommer. Dimanche soir, alors qu’Emmanuel Macron donnait sa première interview télévisée, François Hollande, donnait lui sa première conférence en Corée du Sud (lors de laquelle il a taillé un costard à Donald Trump). Pour autant, l’ancien locataire de l’Elysée s’est tenu informé de ce qui s’était dit, ou pas.

« Entre ces deux-là, il ne faut pas grand-chose pour que ça frotte »

Même s’il n’était pas devant un écran pour écouter le chef de l’Etat, François Hollande a lu les dépêches et a échangé avec ses proches par SMS, explique ce mardi le Parisien.

Et ses proches font savoir que l’ancien président n’a pas aimé les attaques lancées contre lui. « François est très en colère. Entre ces deux-là, il ne faut pas grand-chose pour que ça frotte. Il ne passera rien à Emmanuel », prévient un de ces plus anciens compagnons de route. « François va en balancer une un de ces quatre, je ne sais pas quand », menaçait un autre de ses proches en off.

Stéphane Le Foll, lui, s’exprime en on et estime que « Macron cède à la facilité ». Un autre hollandais regrette : « Macron ne l’a même pas cité ! Il l’appelle "mon prédécesseur" ».