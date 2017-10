balancetonporc: Bruno Le Maire explique qu'il ne dénoncerait pas un harceleur s'il en côtoyait un... Puis rétropédale

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire — PHILIPPE LOPEZ / AFP

Bruno Le Maire dénoncerait-il un harceleur s’il en connaissait un ? C’est la question posée ce matin sur franceinfo au ministre de l’Economie du gouvernement Philippe. Durant le week-end, des centaines de femmes ont confié sur Twitter leurs expériences de harcèlement sexuel, par exemple au travail, sous le hashtag #balancetonporc.

Une libération de la parole découlant de l’affaire Harvey Weinstein touche notamment le milieu politique et journalistique, concerné de près ces dernières années par cette problématique. Mais la dénonciation de harceleurs sur les réseaux sociaux n’est apparemment pas du goût du locataire de Bercy.

« La dénonciation ne fait pas partie de mon identité politique »

Invité à répondre à la question de Jean-Michel Apathie sur le fait de savoir s’il dénoncerait « un homme politique dont on dira dans 10 ans : "Nous savions qu’il était un harceleur" », Bruno Le Maire a rétorqué un simple « non ». Il n’en connaît d’ailleurs aucun. Mais même si c’était le cas, il poursuit : « La dénonciation ne fait pas partie de mon identité politique. »

Une saillie dont les services du ministère ont rapidement compris qu’elle n’était pas adéquate dans un tel contexte. Qui plus est lorsque la majorité des ces « dénonciations » ne sont pas ad hominem et restent généralement floue sur l’identité exacte de l’agresseur. Le ministre a ainsi réagi quelques heures plus tard sur son compte Twitter et fait amende honorable.

Je me suis exprimé ce matin sur le problème du harcèlement sexuel subi par les femmes en France et je me suis mal exprimé.

Je le regrette. pic.twitter.com/jI3JpAyKFh — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) October 16, 2017

Indiquant s'être « mal exprimé », il « regrette » et dit avoir « réagi au mot de "dénonciation" » qu’il « n’aime pas ». Désormais, il l’assure : « Si j’étais au courant de faits de harcèlement sexuel contre une femme, je serais le premier à les signaler ».