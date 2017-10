Interview de Macron: 61% des Français «pas convaincus» par la prestation du président

SONDAGE C'est sur les sujets internationaux qu'Emmanuel Macron a été jugé le plus convaincant...

Emmanuel Macron à la télévision, le 15 octobre 2017. — DAMIEN MEYER / AFP

Plus de six Français sur dix (61 %) « exposés à la prise de parole du président » de la République, disent ne pas avoir été convaincus, à l’issue de son interview télévisée dimanche soir sur TF1 et LCI, selon un sondage Harris Interactive pour RMC publié lundi.

Seules, 39 % des personnes interrogées sont d’un avis contraire. 24 % des sondés se disent « pas du tout convaincus » et 37 % « plutôt pas convaincus ». En revanche, 7 % affirment avoir été « tout à fait convaincus » et 32 % « plutôt convaincus ».

Macron le plus convaincant sur les sujets internationaux

Indépendamment du jugement global, 50 % des Français déclarent avoir été convaincus lorsque le président a évoqué les sujets internationaux, 40 % lorsqu’il était question de la politique économique et 35 % de la politique sociale.

Enfin, toujours dans ce sondage, 56 % des Français estiment que le projet d’Emmanuel Macron est à la fois de gauche et de droite. 38 % pensent que le projet du chef de l’Etat correspond « à une politique de droite » et 6 % à « une politique de gauche. »