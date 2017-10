20h20: Dézinguage en règle des «activistes violents» chez GMS

Toujours sur le «bordel» en marge de GMS, Emmanuel Macron explique que «nous referons tout pour redonner à celles et ceux qui cherchent à retrouver un emploi, mais derrière, quand certains bloquent tout et se mêlent à des activistes violents, font tout pour bloquer les choses non pas pour retrouver un emploi mais pour toucher un peu plus d’argent de licenciement, je ne l’accepte pas».