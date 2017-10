«Je ne suis pas arrogant, je suis déterminé»: Macron répond à ses détracteurs dans «Der Spiegel»

COM' POL' Le chef de l’Etat a accordé un long entretien publié ce samedi dans l’hebdomadaire allemand « Der Spiegel »…

Emmanuel Macron, président de la République, à Toulouse le 11 septembre 2017 — LECARPENTIER-POOL/SIPA

La contre-offensive médiatique est lancée. A la veille de sa première interview télévisée en direct dimanche soir sur TF1 et LCI, Emmanuel Macron s’affiche ce samedi à la Une de l’hebdomadaire allemand Der Spiegel avec une déclaration en forme de slogan : « Je ne suis pas arrogant, je suis déterminé ».

Voilá. @DerSPIEGEL-Titel: das große Gespräch mit Emmanuel Macron. pic.twitter.com/wDJiQikand — Mathieu von Rohr (@mathieuvonrohr) October 13, 2017

C’est « justement l’envie qui paralyse le pays »

Selon de brefs extraits de l’entretien diffusés vendredi par le magazine -l’intégralité de l’interview sera publiée ce samedi-, Emmanuel Macron affirme en outre qu’il ne cédera pas face à ceux qui développent selon lui des réflexes de jalousie typiquement français car c’est « justement l’envie qui paralyse le pays », selon des bribes de propos tirés du communiqué de Der Spiegel et traduits de l’allemand.

Der Spiegel ne précise pas qui visait le président français par le terme d'« envie », ni quelle était la question posée.

Politique critiquée

Il avait déjà critiqué « les cyniques » et « les fainéants » et fustigé dans un discours sur l’agriculture « les sceptiques, les fatalistes », ceux « qui haussent les épaules et prennent des mines d’avoir tout vu en disant "il ne va pas y arriver" ».

Le président français fait face à une mobilisation persistante contre sa réforme du droit du travail, et à descritiques acerbes sur celle de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), accusée de favoriser les riches.

Il a également été accusé d’arrogance après une saillie critiquantceux qui « foutent le bordel » au lieu de chercher du travail, des propos tenus en aparté lors d’un déplacement mais filmés.