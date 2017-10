Les infos immanquables du jour: Carottes bio avec pesticides, «Danse avec les stars» et procès Fiona

Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf sont jugés, en appel au Puy-en-Velay, pour les violences ayant entraîné la mort de Fiona, 5 ans. — Thierry Zoccolan / AFP

On ne sait pas pour vous, mais on est assez content du week-end qui se profile : grand soleil samedi et dimanche avec des températures estivales à la clé. Avant d’en profiter, on vous a concocté un petit shoot d’actu à savourer sans modération.

L’article le plus lu du jour : Un agent du renseignement envoie par erreur un SMS… à un islamiste qu’il a mis sur écoute

C’est ce qu’on appelle une grosse boulette… Un agent du service central de renseignement territorial aurait commis samedi dernier une erreur de manipulation. Le policier, qui voulait envoyer un SMS à l’un de ses collègues au sujet d’un islamiste mis sur écoute, s’est trompé de destinataire. Son message aurait en fait été envoyé… à l’individu surveillé. Une erreur qui serait très mal passée au sein de la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure) qui surveillait elle aussi cet individu.

L’article le plus partagé du jour : Les avocats s’embrouillent, le procès en appel consacré à la disparition de Fiona est suspendu jusqu’à lundi

« Il y a des façons de faire des excuses… », a grommelé Mohamed Khanifar en sortant du prétoire. L’avocat de Berkane Makhlouf et Renaud Portejoie, celui de Cécile Bourgeon, ont quitté avec fracas, en début d’après-midi, le procès en appel consacré, depuis, lundi, à la disparition de la petite Fiona, 5 ans. Le président de la Cour d’assises, Etienne Fradin, a suspendu l’audience jusqu’à lundi suite à un incident. On vous explique tout ça dans cet article.

La polémique du jour :Comment expliquer la présence de pesticides dans des carottes bio ?

Une découverte qui fait désordre. Des journalistes de France 3 ont trouvé des pesticides dans des carottes labellisées bio après avoir procédé à des tests sur huit marques, quatre issues de l’agriculture conventionnelle et quatre certifiées biologiques. Mais comment est-ce possible ? S’agit-il d’une contamination extérieure ou, plus grave, une fraude ? Eclairage dans ce papier.

Les robes à sequins et les chemises ouvertes sur torses nus sont de retour ce samedi soir sur TF1. Danse avec les stars revient à 21 heures pour une huitième saison qui s’annonce riche en sambas improbables, tangos enfiévrés et danses contemporaines très contemporaines. Plusieurs nouveautés sont annoncées et, comme dirait un Jean-Marc Généreux bouillonnant comme une poutine en surchauffe, on achète ! Ou pas… On fait le point par ici.

Des frites molles, de la macédoine de légumes immonde et des steaks hachés au goût improbable. Ce sont les souvenirs que notre journaliste avait gardé en mémoire du resto U. Pas de quoi avoir envie d’y retourner. Mais comme les Crous (centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires) ont annoncé qu’ils lançaient des repas végétariens à cette rentrée, elle s’est dit que les choses avaient peut-être changé. Vraiment ? C’est à découvrir par ici.