Emmanuel Macron donne ce dimanche soir sa première grande interview télé

EXPLICATIONS Le président de la République sera l'invité de TF1 et LCI au cours d'une émission d'une heure...

Emmanuel Macron — LUDOVIC MARIN / POOL / AFP

Emmanuel Macron accordera ce dimanche à 20 heures à TF1 et LCI sa première grande interview télévisée en tant que président. Cet entretien en direct d’une heure lui donnera notamment l’occasion de défendre sa politique budgétaire et sociale. « Nous considérons que c’est un moment opportun pour expliquer son action devant les Français, car c’est un espace charnière : un chapitre se ferme (ordonnances) et un autre s’ouvre (apprentissage, formation, assurance chômage) », a commenté l’Élysée.

Depuis son arrivée, Emmanuel Macron avait choisi de se tenir à distance de la presse en évitant les entretiens télévisés. Il n’avait pas donné la traditionnelle interview du 14 juillet. Contrairement à certains de ses prédécesseurs, il n’a jamais donné non plus de grande conférence de presse.

Le vainqueur surprise de la présidentielle sera interrogé dans son bureau à l’Élysée par David Pujadas, Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau dans un format d’interview classique pour le chef de l’État.

Après sa chute dans les sondages cet été, Emmanuel Macron a finalement décidé de s’exprimer davantage dans la presse depuis la rentrée. Il a accordé fin août une interview fleuve au magazine Le Point pour expliquer son action.

Cet été, il n’avait donné que deux interviews : l’une à huit journaux français et européens (Le Figaro pour la France), centrée sur ses projets de réforme de l’Europe, l’autre à Ouest-France et aux douze quotidiens allemands du groupe Funke.