«Envoyé Spécial»: Quand Jean-Claude Gaudin perd ses nerfs face aux accusations d’un journaliste

Jean-Claude Gaudin a fait ses adieux au Sénat. — B. Langlois / AFP

« Sénat - gros chèques et petites combines. » Le nom de l’enquête d’Envoyé spécial diffusée jeudi soir sur France 2 est assez explicite. Elle explique comment des sénateurs auraient touché de l' argent détourné de dotations destinées aux assistants parlementaires. Les dotations non utilisées étaient versées à une association appelée Union républicaine Sénat, qui elle-même aurait reversé ces dotations à 117 sénateurs de droite. Ils auraient perçu 8 millions d’euros entre 2002 et 2014.

Jean-Claude Gaudin s’emporte

Parmi la liste des parlementaires bénéficiaires, figure l’ancien sénateur-maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. Il aurait pu toucher jusqu’à 20.000 euros certaines années. Lorsque le journaliste de l’émission évoque ces systèmes de détournement, l’édile marseillais botte en touche : « Avant, peut-être, il y avait des habitudes, je les ai de toute manière arrêtés quand je suis devenu président de groupe », affirme-t-il.

Il garde néanmoins beaucoup moins son calme lorsque le journaliste lui demande s’il a lui même perçu certains de ces chèques : « Mais qu’est ce que vous venez me dire ? Vous n’avez pas honte de me dire ça ? C’est un scandale monsieur », s’est-il emporté.

En juin dernier, la cour d’appel de Paris a décidé de suspendre l’enquête menée par le juge d’instruction René Cros.