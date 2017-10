Les infos immanquables du jour: Les soirées sulfureuses du «porc» Weinstein, erreur judiciaire et retrait américain

Harvey Weinstein au Festival de Cannes, en 2013. — ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

L’article le plus lu du jour : Quand Harvey Weinstein organisait des soirées « partouzes et cocaïne » à Cannes

De nouvelles accusations de viols et de harcèlement sexuel contre Harvey Weinstein ne cessent de déferler à Hollywood, mais pas seulement. Visiblement, le producteur avait ses petites habitudes quand il posait ses bagages sur la Croisette. Le Parisien révèle qu’il organisait des soirées « partouzes et cocaïne » lors du Festival de Cannes, et qu’on le surnommait The Pig (« le Porc »).

Par ailleurs, le magnat d’Hollywood fait l’objet une enquête policière, prélude à une probable grande saga judiciaire typique de l’Amérique. Si les investigations de la police de New York se cantonnent pour l’instant à une agression sexuelle présumée remontant à 2004, les choses ne devraient pas s’arrêter là, le producteur étant suspecté d’avoir sévi durant plusieurs décennies, obtenant à chaque fois que c’était possible le silence de ses victimes grâce à des accords de confidentialité grassement payés.

L’article le plus partagé du jour : Les Etats-Unis se retirent de l’Unesco

Les Etats-Unis ont annoncé qu’ils se retiraient de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), accusant l’institution d’être « anti-israélienne ». Mais ils conserveront un statut d’observateur, a précisé le Département d’Etat, en lieu et place de leur représentation à l’agence onusienne basée à Paris. Israël de son côté a réagi en saluant le début d’une « nouvelle ère » avant d’annoncer aussi son retrait de l’Unesco.

Quinze ans après avoir été innocenté par la justice, Patrick Dils revient dans son deuxième livre sur l’affaire du double meurtre de Montigny-lès-Metz (Moselle) qui lui a « volé quinze ans de [sa] vie ». Il évoque aussi sa « troisième vie », « la plus belle », qu’il a commencé à construire après avoir été innocenté en 2002. Une « vie de Monsieur-Tout-le-monde », auprès de sa femme et de leurs deux enfants, qui a été ébranlée il y a cinq mois, lorsque le quadragénaire a témoigné au procès de Francis Heaulme à Metz, par visioconférence. Une audition qui a viré à l’interrogatoire acharné et a ravivé les plaies de sa famille. Découvrez l’interview de Patrick Dils par ici.

« Aucune mesure d’interdiction ou de sanction ne figure dans ce nouveau Plan Climat Énergie territorial de Paris. » La mise au point, destinée à faire cesser la polémique, est signée Anne Hidalgo, dans un post publié à la mi-journée sur Facebook. Ce matin, Franceinfo annonçait que la maire de Paris prévoyait d’interdire la circulation des voitures fonctionnant à l’essence dans la capitale à partir de 2030. Pour autant, la mairie souligne bien avoir pour objectif la « fin des moteurs thermiques en 2030 ». On vous explique par ici comment elle compte s’y prendre.