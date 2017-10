Menace terroriste: La France va maintenir les contrôles aux frontières jusqu'au 30 avril

Le contrôle aux frontières se poursuit (image d'illustration). — FLORIAN DAVID AFP

La France va maintenir jusqu’au 30 avril 2018 les contrôles aux frontières rétablis au soir des attentats de novembre 2015, faisant valoir « la persistance » de la menace terroriste, indique ce jeudi auprès le ministère de l’Intérieur.

L’Allemagne prolonge aussi ses contrôles

« Ces contrôles seront effectués dans le respect du principe de proportionnalité », affirment les autorités françaises dans la note du 3 octobre où elles ont annoncé leur décision à l’Union européenne. Les contrôles aux frontières ont été rétablis, conformément aux dispositions des articles 25 et 27 du code frontières Schengen, après les attentats parisiens du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts.

L’Allemagne va elle prolonger jusqu’en mai 2018 les contrôles à ses frontières, une décision justifiée par la menace « terroriste » et la lutte contre « l’immigration illégale », a également indiqué ce jeudi le ministre allemand de l’Intérieur Thomas de Maizière.

Ce contrôle concerne les frontières aériennes, maritimes et terrestres, et comprend :

la vérification de l’authenticité du document de voyage présenté afin de prévenir toute tentative de falsification ou d’usurpation, la consultation des bases de données nationales, européennes et internationales afin de s’assurer que la personne ne fait pas l’objet d’une fiche de signalement.