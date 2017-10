Exclusion ou pas de LR: «La procédure sera terminée le 24 octobre» indique Accoyer

Bernard Accoyer, secrétaire général du parti Les Républicains (au premier plan) lors des "Ateliers de la refondation" du parti Les Républicains à son siège à Paris, le 5 juillet 2017. — GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

La procédure visant cinq responsables LR ralliés à Emmanuel Macron, dont Edouard Philippe, « sera terminée le 24 octobre », a indiqué ce jeudi le secrétaire général du parti, Bernard Accoyer.

«Une démocratie, c’est un débat entre la droite et la gauche»

« N’en faisons pas tout un plat. Ils se sont reclassés politiquement. La procédure sera terminée le 24 octobre », a-t-il déclaré sur Sud Radio.

« En réalité ils n’existent que par cette polémique, leur seule plus-value aux yeux du président de la République est de faire croire qu’ils sont encore à droite alors qu’ils sont passés à la démocratie sociale », a affirmé Bernard Accoyer.

« Parce que Macron a modernisé la gauche. Nous avons maintenant en France une gauche modernisée, la sociale démocratie. (…). Quant à nous maintenant, le grand parti de la droite et du centre, il nous appartient de nous moderniser », a-t-il poursuivi. Selon Bernard Accoyer, « il en va de la simple exigence qu’une démocratie, c’est un débat entre la droite et la gauche. Et ça n’est pas, comme l’avait théorisé Emmanuel Macron, En Marche au milieu, et à droite et à gauche, et puis juste les extrêmes de part et d’autre. Parce que dans ces conditions, une alternance, c’est la voie ouverte aux extrêmes ».

La procédure concerne, outre Edouard Philippe, deux ministres, Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, ainsi que Thierry Solère et Franck Riester, qui ont créé le groupe Macron-compatible Les Constructifs à l’Assemblée nationale.