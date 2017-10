Les Républicains: Qui sont les candidats à la présidence du parti?

DROITE Pour se présenter à l'élection du président des Républicains, les candidats doivent déposer leurs parrainages au plus tard ce mercredi à 20 heures...

Maël de Calan — FRED TANNEAU / AFP

Les candidats à la présidence du parti Les Républicains ont jusqu’à ce mercredi 20 heures pour déposer leurs parrainages.

Si Laurent Wauquiez a collecté les siens assez facilement, d’autres candidats ont peiné.

Ils devraient être au moins quatre candidats en lice.

Plus que 12 heures. Les Républicains qui souhaitent présider le parti doivent déposer leur dossier de candidature avant mercredi à 20 heures. Pour certains, la collecte des parrainages n’a pas été une mince affaire mais le spectre du « scénario à une seule candidature », redouté au sein du parti, s’est éloigné. 20 Minutes fait le point sur les candidats en lice.

Ceux qui seront candidats

Laurent Waucquiez

Le vice-président du parti Laurent Wauquiez n’a pas eu de mal à réunir ses parrainages, qu’il a prévu de déposer mercredi midi au siège du parti, à Paris. Il faut en cumuler au moins 13 côtés parlementaires LR (5 % des députés nationaux, européens et sénateurs LR) et au moins 2.347 côté adhérents (soit le centième du nombre total d’adhérents à jour de cotisation).

Alors que certains sont encore loin du compte, @laurentwauquiez annonce qu'il déposera ses parrainages au siège de LR mercredi à 12h15. — Augustin Lefebvre (@AugustinLef) October 9, 2017

Grand favori de ce scrutin, le président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes devrait affronter les 10 et 17 décembre prochains au moins deux candidats.

Florence Portelli

La maire de Taverny (Val d'Oise), ex-porte-parole de François Fillon pour la présidentielle, assure avoir franchi le seuil avec des parrainages requis. « Ça passe, mais il aura fallu se battre jusqu’au bout. Les militants reçoivent beaucoup de pression des équipes adverses, particulièrement de chez Wauquiez », attaque son entourage cité par Le Parisien.

Maël de Calan

Le jeune juppéiste a lui aussi annoncé mardi au Figaroqu’il disposait d’un nombre suffisant de parrainages, avec 21 signatures de parlementaires et 2.400 d’adhérents. « On n’a pas accès au fichier des adhérents, on se débrouille avec les moyens du bord », avait-il confié à l’AFP. Il a notamment reçu le parrainage de Jean-Pierre Raffarin, qu’il a rendu public sur Twitter.

Daniel Fasquelle

Le député du Pas-de-Calais a annoncé mardi qu’il avait rassemblé les parrainages nécessaires. « Mon objectif, c’est de dépasser les 2.500 d’ici à mercredi soir, ça laisse une marge de manœuvre » en cas d’invalidation de certains parrainages, expliquait dimanche le trésorier du parti à l’AFP.

Plus de 20 parlementaires et plus de 2500 parrainages à cette heure : merci à vous. Nous aurons un beau débat ! @lesRepublicains @SLdroite — Daniel Fasquelle (@DFasquelle) October 10, 2017

Celui pour qui c’est compliqué

Julien Aubert

Le député du Vaucluse continuait mardi de chercher des parrainages. S’il a franchi le cap des 2.000 signatures, il lui manquait encore plus de 340 parrainages d’adhérents. Le « souverainiste », défenseur d’une « Europe des nations », a en parallèle obtenu les 13 parrainages de parlementaires requis.

Je viens enfin d’obtenir le 13ème parrainage parlementaire et de passer le cap symbolique des 2000 parrainages adhérents ! 😅 — Julien Aubert (@JulienAubert84) October 10, 2017

Celle pour qui c’est fini

Laurence Sailliet

La proche de Xavier Bertrand a abandonné dimanche. « J’ai obtenu le parrainage de 14 parlementaires et de près de 1.800 adhérents. Compte tenu de la proximité de l’échéance, cela ne me permettra pas, en toute clairvoyance, d’être qualifiée. Je ne serai donc pas candidate », reconnaissait-elle dans L’Opinion.

´@lopinion_fr J’ai obtenu la confiance de 14 parl. et 1800 adh, cpte tenu de la prox. de l’échéance je ne serai pas candidate #PrésidenceLR — Laurence Sailliet (@lsailliet) October 9, 2017

A partir de mercredi soir, la Haute autorité du parti épluchera les listes de parrainages afin de publier le 26 octobre prochain la liste officielle des candidats à la présidence.