Lydia Guirous veut «expurger le Coran» et appelle à «une refondation de l'islam»

L'essayiste Lydia Guirous. — Bruno Klein

Elle appelle à « une refondation de l’islam ». Lydia Guirous, essayiste et ancienne porte-parole des Républicains, a expliqué ce jeudi matin sur BFMTV qu’il était aujourd’hui impératif de « réformer le Coran ».

Venue présenter son dernier livre Ca n’a rien à voir avec l’islam ? ! Face à l’islamisme, réveillons-nous, réveillez-vous, l’essayiste estime que l’islamisme a pris aujourd’hui le pas sur l’islam et que l'« on va droit dans le mur ». « Expurger le Coran, c’est une urgence. J’appelle à ce qu’il y ait une vraie réforme du Coran avec un conclave européen qui pourrait faire enfin rentrer l’islam dans la modernité. J’aimerais que les autorités musulmanes européennes se rassemblent pour expurger le Coran de toute sa partie violente, rétrograde, homophobe, antisémite et misogyne ».

Retrouvez mon entretien chez Bourdin ce matin pour présenter "Ça n'a rien à voir avec l'islam?"

Je parle... https://t.co/dWfN73JrKx — Lydia Guirous (@LydiaGuirous) October 5, 2017

« On le doit pour la cohésion nationale »

« On voit bien que c’est l’islamisme, l’islam des salafistes qui s’impose tous les jours et qui impose ses normes archaïques de plus en plus et qui tend à les normaliser à tel point que ce qui était avant de l’ordre du marginal est devenu la norme chez les musulmans », a ajouté Lydia Guirous. « La multiplication des signes ostentatoires, la multiplication le voilement des petites filles, cette volonté de vivre en scission complète avec le reste de la société. Il y a une contre société qui se met en place », a aussi déclaré l’essayiste.

>> A lire aussi : Qui est Lydia Guirous, la nouvelle porte-parole des Républicains ?

L’ancienne porte-parole des Républicains sous Nicolas Sarkozy a également dénoncé le contenu de certaines sourates. « Quand on lit le Coran, certaines sourates appellent à anéantir l’ensemble des mécréants, certaines sourates disent comment frapper une femme pour qu’elle obéisse, certaines sourates appellent à tuer les homosexuels et ce n’est pas tolérable. C’est difficile. On le doit pour la cohésion nationale, pour la modernisation de cette religion ».