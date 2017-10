Corrèze: Bousculade entre GM&S et les forces de l'ordre avant la visite d'Emmanuel Macron

Visite d'Emmanuel Macron à l'Ecole d'Application aux métiers des Travaux Publics d'Egletons. — LUDOVIC MARIN

Une grosse bousculade a opposé ce mercredi des salariés de l’équipementier automobile creusois GM&S aux forces de l’ordre, qui ont fait usage de gaz lacrymogène, à Egletons (Corrèze) avant une visite Emmanuel Macron consacrée à la formation et à l’apprentissage.

Des salariés et des anciens employés licenciés de l’équipementier de La Souterraine (Creuse), ainsi que des élus creusois, qui souhaitaient se rapprocher du lieu où Emmanuel Macron doit effectuer sa visite, se sont heurtés peu après 15 heures à un barrage de gendarmes mobiles. Ces derniers ont fait usage de gaz lacrymogène pour les repousser.

Les manifestants ont refusé une rencontre avec Benjamin Griveaux et le préfet de la Creuse

Les manifestants ont ensuite regagné dans le calme le rond-point où ils s’étaient initialement rassemblés, à environ 400 mètres du lieu de la visite. Les représentants de la CGT et les élus présents ont regretté le refus d’Emmanuel Macron de les rencontrer, en marge de cette visite à l’Ecole d’Application aux métiers des Travaux Publics d’Egletons. L’Elysée a de son côté précisé avoir proposé un entretien avec Benjamin Griveaux, le secrétaire d’Etat chargé du dossier au ministère de l’Economie, et le préfet de la Creuse, mais les manifestants ont refusé.

GM&S, le deuxième employeur privé de la Creuse avec 276 employés, a été placé en liquidation fin juin, au terme de plusieurs mois de manifestations, blocages et tractations, qui en ont fait un dossier social chaud des derniers mois du gouvernement Cazeneuve, puis des premiers mois du gouvernement Philippe.

Le tribunal de commerce a validé le 7 septembre la reprise du site par l’entreprise GMD (Groupe Mécanique Découpage), spécialisée dans l’emboutissage, la plasturgie et la fonderie, avec la suppression de 156 emplois. Mais les salariés avaient voté la continuation de leurs actions, avec pour mot d’ordre « plus de salariés repris » et une « prime supra légale » pour les salariés licenciés.