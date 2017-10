ISF: Edouard Philippe se dit «ouvert» à des hausses de taxes sur des biens de luxe

FISCALITE « On peut parfaitement les augmenter. On est ouvert à la discussion au Parlement », a déclaré le Premier ministre…

Le Premier ministre Edouard Philippe. — GUILLAUME SOUVANT / AFP

Le gouvernement est-il en train de rétropédaler ? Edouard Philippe s’est dit « ouvert », dans une interview à Libération publiée mardi soir, à une hausse des « taxes spécifiques » sur certains biens de luxe, par exemple « les grosses cylindrées polluantes », qui vont être exclus en 2018 du champ de l’impôt sur la fortune (ISF).

« Nous nous sommes engagés à remplacer l’ISF par un impôt sur la fortune immobilière. Pour des questions de cohérence et de sécurité juridique, on ne va pas mettre dans la même assiette immobilier et biens mobiliers », a fait valoir le Premier ministre.

« Des taxes spécifiques sur ces biens mobiliers »

En revanche, « il existe des taxes spécifiques sur ces biens mobiliers, par exemple sur les grosses cylindrées polluantes ou les yachts. On peut parfaitement les augmenter. On est ouvert à la discussion au Parlement », a déclaré Edouard Philippe au quotidien.

Sur la taxation des yachts, une idée avancée par des élus, y compris dans la majorité, le Premier ministre souligne toutefois que très peu de ces navires de luxe sont encore immatriculés en France. « Pourquoi si peu ? Parce qu’ils sont partis. Donc qu’est-ce qu’on fait ? », objecte-t-il.

Sous le feu des critiques, notamment à gauche, les ministres de l’Economie et des Comptes publics, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, se sont déclarés ouverts à la possibilité de taxer certains « produits ostentatoires », sans remise en cause de la réforme de l’ISF. Comme l’avait proposé Emmanuel Macron durant la campagne, l’ISF exclura l’an prochain de son calcul les valeurs non immobilières, pour devenir un « impôt sur la fortune immobilière ».