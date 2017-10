«Dingue», «lunaire», «archi-tendu»… Ils racontent la folle journée où Macron et Le Pen se sont croisés chez Whirlpool

Chacun cherche son selfie à Amiens, le 26 avril 2017, dans l'entre-deux tours de la présidentielle. — Sarah ALCALAY/SIPA // SIPA

Emmanuel Macron est revenu ce mardi à Amiens, notamment pour rencontrer des salariés de Whirlpool où un projet de reprise voit le jour.

Il y a cinq mois, l’entreprise a été ultra-médiatisée le jour où Marine Le Pen et le candidat d’En marche sont venus avant le second tour de la présidentielle.

« 20 Minutes » a demandé à des témoins (salariés, intérimaires, voisins, syndicalistes, politiques…) qui ont vécu cette journée très spéciale de la raconter.

Vide et calme. Le parking de l’entreprise Whirlpool à Amiens a dû sembler bien différent ce mardi à Emmanuel Macron. Il y a plus de cinq mois, le 26 avril dernier, ce même parking banal était un ring où les deux candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle avaient livré une très étrange bataille. Ceux qui l’ont vécue de très près reviennent pour 20 Minutes sur cette folle journée de campagne, et ce qu’il en reste aujourd’hui.

Un coup de fil de Philippot et des selfies avec Marine

« Marine est là ! » Ludovic Creusé se souvient très bien de ce texto qu’il a reçu à 13 heures et des poussières, en pleine réunion avec le candidat d’En marche. « On était une petite quinzaine, les huit de l’intersyndicale, Macron et ses conseillers. J’ai reçu ce SMS d’une de mes collègues qui était au piquet de grève », se souvient, encore surpris, ce délégué CFE-CGC. Il prévient l’assemblée. En tout début de réunion, Emmanuel Macron avait décidé de changer ses plans et de rendre visite aux salariés après la rencontre avec l’intersyndicale, à la demande de plusieurs délégués. Sa rivale du second tour vient lui couper l’herbe sous le pied. « Il est resté d’un calme olympien », dit du candidat l’autre déléguée CFE-CGC, Cécile Delpierou.

Pendant ce temps, sur le parking de Whirlpool, la candidate frontiste discute, tout sourire, avec des salariés et promet que si elle est élue, l’usine ne fermera pas. C’est grâce à Eric Richermoz que la candidate est là. « J’étais sur le site depuis le matin avec quelques militants. Vers 10 heures, j’ai reçu un appel de Florian Philippot. Il m’a demandé comment ça se passait, et si je pensais que ça se passerait bien si Marine venait. J’ai dit oui ». La suite, c’est un Paris-Amiens éclair en voiture pour le duo - désormais fâché -, tenu secret jusqu’à la dernière minute.

« Pour moi, ses promesses, c’était du blabla », balaie Yassine, 32 ans. « Nous les intérimaires, on avait pas le droit de sortir. Mais on travaillait pas, la ligne était à l’arrêt à cause de la grève ». Entre intérimaires, ils sont restés dans la salle de pause à discuter et suivre la situation à l’extérieur grâce à leurs smartphones, « très surpris » de voir la candidate arriver sur « leur » parking. « Il y avait des salariés contents de la voir, c’est vrai », se souvient Ludovic Creusé.

Macron « dans le chaudron »

C’est ensuite que les choses se corsent, lorsque le candidat, escorté par l’intersyndicale, se met en route pour l’usine, où il arrive vers 15 heures. « On devait accompagner Macron pour qu’il rencontre les salariés, mais c’était une putain d’impasse », lâche Cécile Delpierou. Face à cette femme qui travaille depuis vingt-sept ans chez Whirlpool, « le camion d’Elise Lucet, 260 caméras… on n’arrivait pas à passer. Ça nous a retardé et ça a fait monter la pression. » « C’était un truc de fou », renchérit son collègue.

« C’était archi-tendu, et violent verbalement », se souvient Mohamed, retraité et voisin de l’usine, encore choqué par les insultes lancées à Emmanuel Macron, qui s’est « jeté dans le chaudron, avec courage ». L’équipe du candidat l’isole du flot de perches et de caméras pour qu’il discute avec des salariés et aussi François Ruffin. Désormais député de la Somme, il garde le souvenir d’un moment « complètement lunaire ». Le candidat repartira finalement dans un climat bien moins tendu.

Dans le camp de Marine Le Pen, on se réjouit du contraste entre les selfies souriants de la candidate et l’arrivée de l’ex-ministre de l’Economie sous les huées. « C’était l’apogée de la carrière de Marine Le Pen, avec l’aliance avec Nicolas Dupont-Aignan le samedi 29 avril », juge aujourd’hui ce proche de Florian Philippot qui a récemment quitté le Front national.

Une journée « qui a pesé » sur l’avenir des salariés

Cinq mois plus tard, les témoins de cette journée ne sont pas près de l’oublier, même s’ils en apprécient diversement la portée. « C’était ubuesque, et exceptionnel pour des gens en province d’avoir un tel spectacle dans notre rue », résume Mohamed. Du côté de Whirlpool, contactée par 20 Minutes, on préfère ne pas revenir sur cet épisode, et on insiste sur la continuité des discussions sur le projet de réindustrialisation, manière de nier qu’il y ait eu un avant et un après le 26 avril 2017 pour le site.

Mais côté syndicats, on mesure l’impact de cette médiatisation éphémère. « Ça n’a pas été décisif, mais c’est sûr que ça porte, et on s’en est servi, comme l’intervention de Ruffin aux Césars », dit-on à la CFE-CGC. « Ça a aidé pour les négos en mettant la pression sur la multinationale. Cette journée a entaché son image de marque », poursuit-on. Pour Patrice Sinoquet, délégué CFDT, ce jour a été « le tournant de notre PSE* quelques jours après on signait un accord ». « Ça a très fortement pesé », renchérit François Ruffin. Un élu local de droite partage cette analyse, à l’heure où les salariés de Whirlpool ont passé les entretiens d’embauche pour l’un des 277 CDI prévus dans le plan de reprise. Quant aux intérimaires, comme Yassine, dont le contrat s’achève le 17 octobre, leur avenir est encore incertain, comme pour les intérimaires de Prima France, sous-traitant de Whirlpool, qui n’a pas souhaité répondre aux questions de 20 Minutes.

* Plan de sauvegarde de l'emploi.