Christophe Castaner assume la «dimension amoureuse» de relation avec Emmanuel Macron

Christophe Castaner — ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Du travail naissent parfois de belles et solides amitiés. Et la politique n’échappe pas à la règle. Alors qu’on a vu la semaine dernière celle liant Marine Le Pen et Florian Philippot se briser, Christophe Castaner a révélé ce vendredi celle qu’il partage avec le chef de l’Etat.

L’actuel porte-parole du gouvernement, dans un portrait que lui consacre Le Point, est revenu sur les premières heures de cette bromance. Alors qu’il roule pour le PS, Christophe Castaner quitte le parti et accepte, « des étoiles plein les yeux » de se mettre en marche.

Totale symbiose

« J’assume cette dimension amoureuse. Mon niveau d’exigence envers moi-même est tel que si je dois avoir un chef, je dois avoir de l’admiration pour lui. Et Emmanuel est fascinant. Tout l’est chez lui : son parcours, son intelligence, sa vivacité, sa puissance physique même… » dit Christophe Castaner d’Emmanuel Macron, alors simple candidat à la présidentielle.

Et ces sentiments sont… réciproques, selon les dires du secrétaire d’État en charge des Relations avec le Parlement. Pourquoi le chef de l’Etat a-t-il toute confiance en Castaner ? « Car j’étais l’un des rares à avoir totalement l’ADN Macron. Aujourd’hui, lorsque l’on me pose des questions auxquelles je n’ai pas de réponse gouvernementale, je m’en tire parce que je sais comment il réagirait. Et je ne me suis pas souvent planté », explique l’intéressé.

