Images de Daesh sur Twitter: L’Assemblée nationale lève l’immunité parlementaire de Collard

JUSTICE Cette décision devrait permettre qu’un « mandat d’amener » soit délivré et que l’élu du Gard se rende aux convocations du juge…

Le député FN Gilbert Collard — BERTRAND GUAY / AFP

Le vote a été quasi unanime. Le bureau de l’Assemblée nationale a décidé ce mercredi de lever l’immunité parlementaire de Gilbert Collard, député FN qui avait diffusé sur Twitter des photos d’une victime du groupe Etat islamique, a indiqué une source parlementaire.

Le bureau, plus haute instance collégiale de l’Assemblée nationale et composé de 22 députés, a levé son immunité parlementaire pour permettre qu’un « mandat d’amener » soit délivré et que l’élu du Gard se rende aux convocations du juge. Le 22 février dernier, le même bureau de l’Assemblée avait refusé de lever l’immunité de Gilbert Collard.

Une enquête préliminaire a été ouverte en décembre 2015 par le parquet de Nanterre pour « diffusion d’images violentes » visant Gilbert Collard mais aussi Marine Le Pen. Ces derniers avaient diffusé des photos montrant la barbarie de Daesh pour protester contre une interview du politologue Gilles Kepel sur BFMTV et RMC.