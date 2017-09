Les numéros de Sarkozy et Hollande dérobés chez l'ancien directeur de «Charlie Hebdo»

C. Ape.

Les anciens présidents de la République Nicolas Sarkozy et François Hollande — VALERY HACHE / AFP

La semaine dernière, c’est le numéro de téléphone d'Emmanuel Macron qui s'était retrouvé entre les mains d'un voleur. Ce lundi ce sont les coordonnées de deux anciens présidents et d’anciens ministres qui ont été dérobées.

Closer rapporte que le domicile parisien de Philippe Val, ancien directeur de Charlie Hebdo et France Inter, a été visité lundi. Les voleurs seraient repartis avec « une Rolex d'une valeur estimée à 5.000 euros, une arme de poing 7.65 et des ordinateurs portables qui renfermaient de nombreuses données confidentielles » dont les celles des anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande, mais aussi celles de plusieurs ministres.

La Police judiciaire chargée de l'enquête

Le magazine people précise que la compagne de Philippe Val, directrice à Radio France, aurait également « été lestée de quelques objets précieux ».

Dans ses colonnes, Le Parisien indique qu'« un appareil a été désactivé à distance, et le second est protégé par un code ». L’enquête a été confiée à la police judiciaire, précise Closer.