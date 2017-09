EN DIRECT. Elections sénatoriales: La ministre (Modem) Jacqueline Gourault réélue

16h00: On vous parlait de Jacqueline Gourault comme personnalité à suivre pour ces sénatoriales...

Et le pari a été gagné pour la ministre, réélue ce dimanche dans le Loir-et-Cher avec 50,58% des suffrages. Qu'en sera-t-il des autres personnalités qu'on vous a sélectionné? C'est à lire ci-dessous dans notre papier

>> Elections sénatoriales 2017: Cinq candidats à suivre

En attendant les résultats pour Gérard Larcher ou Pierre Laurent, vous pouvez déjà découvrir le nom de ceux qui ont été élu au premier tour ce dimanche après-midi:

Outre Jacqueline Gourault en Loir-et-Cher, deux personnes sont élues en Haute-Loire: Il s'agit d'Olivier Cigolotti (UDI) réélu (73,80%) et Laurent Duplomb (LR) élu (52,83% des voix). En Mayenne, Elisabeth Doineau, sénatrice sortante centriste UDI, réélue avec 67,49 % des voix. Dans les Hautes-Pyrénées, la candidate radicale de gauche Maryse Carrère est élue (55,69%). En Haute Marne, Charles Guene (LR) remporte avec 58,67% des voix. En Nouvelle-Calédonie, Pierre Frogier (LR) et Gérard Poadja (UDI) , sont élus avec respectivement 54,60% et 55,25% des suffrages. Dans le Lot, le radical de gauche Jean-Claude Requier est largement réélu (58,63%). Dans les Pyrénées-Orientales, François Calvet (LR) est lui aussi réélu (52%). Dans l'Orne, Nathalie Goulet (UDI) est largement réélue (58,50%).