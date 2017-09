Le directeur de campagne de Marine Le Pen et maire de Fréjus David Rachline le 11 septembre 2016. — Christophe Ena/AP/SIPA

La présidente du Front national Marine Le Pen a nommé ce jeudi son ex-directeur de campagne pour la présidentielle, David Rachline, à la tête du pôle communication du parti, en remplacement de Florian Philippot, qui a claqué la porte du FN.

Peiné, je quitte le Front National. Mon engagement politique pour la France est intact. https://t.co/htEyj0uAnS — Florian Philippot (@f_philippot) September 21, 2017

Dans un communiqué, Marine Le Pen annonce par ailleurs la nomination de trois porte-parole du FN : Julien Sanchez, maire de Beaucaire, Sébastien Chenu, député du Nord, et Jordan Bardella, conseiller régional d’Ile-de-France.

>> Lire aussi : Les patriotes de Philippot et les frontistes se déchirent sur Twitter

« Stratégie de victimisation »

Florian Philippot et ses proches ont annoncé jeudi leur départ d’un Front national « rattrapé par ses vieux démons » et rompu avec Marine Le Pen. La veille, l’eurodéputé avait été sanctionné pour avoir refusé de mettre un terme au « conflit d’intérêts » pointé du doigt par la présidente entre ses fonctions au FN et son rôle à la tête de son association Les Patriotes lancée mi-mai.

Un « prétexte », d’après celui qui fut le chef d’orchestre de la « dédiabolisation » du parti d’extrême droite, pour cacher le « retour en arrière terrible » du FN dans le débat de « refondation » engagé par Marine Le Pen. Pour la dirigeante du parti frontiste, le départ de Florian Philippot est une stratégie de « victimisation ».

>> Le roman-photo de l’amitié perdue entre Marine Le Pen et Florian Philippot

20 Minutes avec AFP