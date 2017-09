VIDEO. Sénatoriales: Quelles circonscriptions sont concernées par le scrutin de dimanche?

Capture d'écran de la vidéo de la Netscouade sur les circonscriptions concernées par les sénatoriales 2017. — 20 Minutes / La Netscouade

Saviez-vous que pour lesélections sénatoriales, les circonscriptions correspondent aux départements et que ce dimanche 44 circonscriptions sont concernées par le scrutin ? A quelques jours du vote qui permettra de renouveler la moitié des membres du Sénat, 20 Minutes en partenariat avec le Sénat vous propose une petite séance de rattrapage : on vous explique en vidéo et en moins d’une minute quelles circonscriptions et combien de sénateurs sont concernés par les élections sénatoriales de dimanche.

