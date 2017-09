Equipe de l'Assemblée: 5 raisons qui prouvent qu'un député n'est pas un vrai joueur de foot

Guy Roux et son équipe de foot des députés. — TLG/20minutes

Bien sûr, il n'y avait pas l'excitation des grandes soirées foot au stade de la Muette à Paris mercredi soir. Mais des dizaines de curieux s'étaient rassemblés autour de la pelouse pour voir comment allait se débrouiller la nouvelle équipe de l'Assemblée nationale face au Variétés Club de France. Une rencontre au profit de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. 20 Minutes y était et a trouvé cinq raisons qui prouvent que même en crampons, les députés ne sont pas totalement des joueurs de foot.

1. Ils n'écoutent pas leur entraîneur

Le bonnet de l'AJ Auxerre manque à l'appel, mais l'immuable Guy Roux est bien là, assis sur le banc pour coacher les députés. «C'est le match le plus important de l'année car c'est le seul qu'on va jouer», lance-t-il, taquin lors de la mise en place tactique.

Mais très vite, l'entraîneur s'aperçoit que l'affaire sera compliquée: «Je vous donne les quelques consignes que vous ne suivrez pas». Et lors de l'échauffement, il voit des députés aussi dissipés que lors d'une séance dans l'hémicycle. «Chauffez-vous un peu!», hurle-t-il, avant de confier en souriant: «Ils sont indisciplinés. Il y a quelques jours, j'avais les généraux de l'Etat-major des armées. C'était autre chose, ils étaient prêts à la minute».

Match de foot des députés : Gwendal Rouillard (Morbihan) se fait engueuler par Guy Roux pic.twitter.com/MGULw2b4Na — Lucas Burel (@L_heguiaphal) September 20, 2017

2. Ils multiplient les allusions politico-footballistiques

Même sur une pelouse (synthétique), un député reste un passionné de politique. Quand il fait une vanne, il y a forcément une allusion politique derrière. Petit florilège des blagues (plus ou moins réussies) de la soirée:

«C'est marrant de voir Ruffin à droite»

«Sur le terrain aussi, il faut respecter les consignes de groupe»

«Il est tombé comme nos amendements en commision de lois»

«Ca ne m'étonne pas de voir Erwan [Balanant, du Modem] à l'aise au centre»

«Pour une fois, nos amis de la France insoumise ne vont pas pouvoir nous tacler»

«Au-dessus de dix buts pris, on a proposé de dissoudre l'Assemblée»

3. Même en crampons, ils font du off

C'est une petite pique lancée par un député LREM à ses coéquipiers de la France insoumise: «Apparemment, chez les Insoumis, il y avait une consigne: surtout ne pas se blesser pour pouvoir être présent lors de la manifestation du 23 septembre». Le joueur de foot redevient alors député, et précise à deux reprises: «celle là, c'est du off hein?»

4. Les buts adverses n'entament pas leur enthousiasme

Côté terrain, il n'y a pas vraiment de match. Christian Karembeu et ses amis jouent à un train de sénateurs, mais cela suffit pour empiler les buts. L'équipe de France de l'Assemblée garde le sourire et va même jusqu'à envahir le terrain en scandant des «on a marqué!» lorsque le député LREM Dimitri Houbron parvient enfin à tromper le gardien adverse.

Joie collective après Le 1e but de l'équipe des deputes marqué par Dimitri Houbron pic.twitter.com/lWvvc3cWcD — Thibaut Le Gal (@LGThibaut) September 20, 2017

Le score final (14-2) ne désespère d'ailleurs pas Régis Juanico, député Nouvelle gauche et sélectionneur,habitué aux raclées. «On a quelques problèmes sur le repli défensif mais l'envie est là. On est en phase de rodage, on ne cherche pas le score à tout prix». Le député LREM Hervé Berville garde son optimisme macronien. «La différence est physique, nous ne sommes pas affutés. Et on ne se connaît pas alors qu'en face, ils jouent toutes les semaines. Mais nous avons un beau potentiel».

5. Ils claquent des photos avec de vrais joueurs de foot

Il y a d'abord eu les selfies avec Guy Roux, lors de l'échauffement. Mais pendant le match, plusieurs députés ont profité de la visite de Thiago Motta et d'Hatem Ben Arfa pour garder un souvenir avec de (vrais) joueurs de foot.