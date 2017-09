VIDEO. Emmanuel Macron s'exprime sur CNN et tacle les médias français «narcissiques»

Emmanuel Macron sur CNN, le 19 septembre 2017. — CNN

Emmanuel Macron a eu l’occasion de pratiquer son anglais. En marge de son premier discours à la tribune de l’ONU, le président a répondu aux questions de la chaîne CNN International, mardi. Et il s’est montré combatif, défendant ses réformes.

« Je crois dans la démocratie, mais la démocratie ce n’est pas la rue », a dit le président de la République à la journaliste vedette de la chaîne américaine Christiane Amanpour. « Si je respecte ceux qui manifestent, je respecte aussi les électeurs français, et ils ont voté pour le changement », a-t-il ajouté. Plusieurs manifestations sont prévues dans les prochains jours pour protester contre la réforme du Code du travail.

Fermeté sur l’Iran et le climat

« J’ai expliqué ces réformes, j’ai présenté ces réformes durant des semaines et des semaines et j’ai été élu sur la base de ces réformes », a-t-il dit. « Je pense qu’il est important de réaliser ce que vous avez annoncé » et « d’expliquer qu’il est impossible d’avoir un système juste si vous n’appliquez pas ces réformes, qu’il est impossible d’avoir une France forte si vous n’avez pas une économie forte », a-t-il ajouté.

Sur l’accord de Paris, le président français a dit son espoir de voir les Etats-Unis revenir, alors que la porte semble être ouverte du côté de plusieurs conseillers de Donald Trump Sur l’Iran, enfin, Emmanuel Macron défend l’accord sur le nucléaire et le dialogue. « Nous avons arrêté toute discussion avec la Corée du Nord il y a des années. Quel a été le résultat ? Ils détiendront probablement l’arme nucléaire. Ma position sur l’Iran vis-à-vis du Président Trump est de ne pas reproduire cette situation avec l’Iran. »

Les médias français «narcissiques»

Lors d'une conférence de presse à l'ONU, le président français a répondu sèchement à une journaliste qui lui demandait pourquoi il avait choisi de s'exprimer d'abord sur la chaîne américaine CNN plutôt que sur un média français.

«Je vous remercie pour cette question de fond», a ironisé le président, lors d'une conférence de presse donnée après son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU. «Peut-être parce que les médias français s'intéressent trop à la communication et pas assez au contenu», a-t-il accusé. «Je m'exprimerai devant les médias français, mais quand je vois le temps passé, depuis quatre mois, à ne commenter que mes silences et mes dires, je me dis que c'est un système totalement narcissique», a-t-il jugé.