A la Fête de l'Humanité, Pierre Laurent assure vouloir «jouer collectif» après la réplique de Mélenchon

Le secrétaire national du Parti communiste, Pierre Laurent, a estimé dimanche que « les meilleurs opposants » à Emmanuel Macron « sont à la Fête de l’Humanité », assurant que le PCF « joue toujours collectif ».

Lors de son intervention de clôture sur la Grande scène de la Courneuve après trois jours de fête musicale et politique, il a annoncé en début de discours que « plus de 550.000 participants » avaient été recensés depuis vendredi, y voyant « le plus grand rassemblement anti-Macron depuis le 12 septembre » et les manifestations contre la réforme du droit du travail.

La France insoumise exaspérée

« D’autres initiatives politiques viendront et, je veux le redire avec clarté : nous n’en opposons aucune l’une à l’autre », a repris le responsable communiste, rappelant que le PCF serait « représenté » le 23 septembre à la manifestation organisée à l’appel de La France insoumise.

Samedi, son discours plutôt offensif contre Jean-Luc Mélenchon lors de la réception des personnalités invitées à La Fête de l’Huma avait exaspéré les représentants de LFI présents. « Vous pouvez compter sur les communistes pour toujours jouer collectif », a assuré dimanche Pierre Laurent, rappelant avoir « l’ambition de mettre en échec une des plus grandes offensives patronales contre le monde du travail ».

