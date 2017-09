Le budget du ministère de l'Intérieur sera (lui aussi) en hausse en 2018

Gérard Collomb lors d'un déplacement à Lyon le 8 septembre 2017. — KONRAD K./SIPA

Après le budget de l’Armée, de l’Education, de la Justice… c’est au tour du budget de l’Intérieur d’être augmenté en 2018. L’annonce a été faite ce dimanche par le ministre, Gérard Collomb. Invité du « Grand jury » RTL/Le Figaro/LCI, il a expliqué que les fonds alloués à son ministère allaient augmenter de 6,8 %.

Le budget de la Police nationale va connaitre une hausse sensible.

Plus de moyens et plus d'effectifs : engagement tenu !#LeGrandJury pic.twitter.com/eRWBwGLgV6 — Gérard Collomb (@gerardcollomb) September 17, 2017

« C’est un effort considérable, a souligné Gérard Collomb. D’ici deux ou trois ans, nous aurons mis à niveau la police par rapport par exemple à l’effort qui a été fait dans la gendarmerie ou dans certaines unités », a-t-il assuré, promettant notamment de fournir des tablettes numériques pour « faire de la police une police moderne ».

Conditions de travail dégradées

Près de 196 millions d’euros seront débloqués pour les équipements des policiers, dont 50 millions d’euros iront à la rénovation. L’annonce du ministre intervient alors que Des policiers et leurs compagnes ont manifesté samedi à Paris et dans d’autres grandes villes pour exprimer leur « colère » sur leurs conditions de travail, près d’un an après le déclenchement d’une grogne inédite dans la police. « On prend en compte leurs préoccupations » a indiqué Gérard Collomb.

Lors de la manifestation dans la capitale, a été présenté un album photo compilant des clichés réunis dans le cadre d'un « concours photo » lancé pour dénoncer la vétusté des équipements dans la police.