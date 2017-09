PMA: Marlène Schiappa tacle Laurent Wauquiez, le «cynique»

La secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa — MARTIN BUREAU / AFP

Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, a épinglé dimanche Laurent Wauquiez, candidat à la présidence de LR, qu’elle accuse d’être « cynique » en déformant les intentions du gouvernement concernant la PMA.

Interrogée sur France 3 dans l’émission Dimanche En Politique pour savoir « qui sont les cyniques », un mot prononcé par le président de la République à Athènes, qu’elle dit utiliser « souvent », Marlène Schiappa a cité Laurent Wauquiez.

Wauquiez a dit craindre « à terme une marchandisation du corps »

« Par exemple quand Laurent Wauquiez fait semblant de ne pas comprendre qu’on parle de la PMA (procréation médicalement assistée) et pas de la GPA (gestation pour autrui) et qu’il mélange à dessein pour faire peur et instrumentaliser un certain nombre de débats, je trouve que c’est assez cynique en effet », a-t-elle dit.



Mercredi, Laurent Wauquiez a dit craindre « à terme une marchandisation du corps de la femme », alors que le gouvernement souhaite proposer au Parlement l’ouverture de la PMA à toutes les femmes en 2018.

La GPA pas à l’ordre du jour

La PMA regroupe les techniques médicales consistant à manipuler spermatozoïdes et/ou ovules pour aboutir à une fécondation et aider un couple infertile ou une femme à avoir un enfant. Elle est exclue pour l’heure aux femmes célibataires et homosexuelles.



Souvent associée au débat sur la PMA, la gestation pour autrui (GPA), soit le fait d’avoir recours à une « mère porteuse » qui mettra au monde un enfant pour le compte d’un couple tiers, est interdite en France. « La GPA n’est pas à l’ordre du jour » et ne sera « pas proposée par le gouvernement au cours de ce quinquennat », a rappelé Marlène Schiappa, précisant qu’elle était contre à titre personnel.

>> A lire aussi : Présidentielle: PMA, GPA, mariage pour tous... Que veulent Macron et Le Pen pour les familles?