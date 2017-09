Boris Faure appelle le député M'Jid El Guerrab à «revenir» sur ses accusations de racisme

Le cadre du PS Boris Faure — Capture d'écran - France Inter

Boris Faure, le cadre du PS frappé à coups de casque par M’Jid El Guerrab, a démenti ce mercredi sur France Inter toute insulte raciste et tout harcèlement à l’encontre du député ex-REM, et appelé ce dernier à revenir sur ses déclarations.

« Je vous le dis très nettement et solennellement : il n’y a eu dans ma bouche non seulement ce jour-là aucune insulte raciste, aucune insulte tout court mais l’insulte raciste ne fait pas partie de mon ADN », a affirmé le premier secrétaire de la Fédération des Français de l’étranger, s’exprimant pour la première fois depuis l’agression, le 30 août.

Boris Faure souhaite que M’Jid Guerrab « s’excuse »

« Tout ça c’est du mensonge éhonté et c’est même ce que j’appelle - parce que vous parlez aussi de ce qu’il appelle son entorse au poignet - tout ça c’est du roman de gare. Tout ça c’est ce que j’appelle la deuxième agression [..] l’agression de la diffamation […]. Pourquoi elle est violente ? Parce que quand M’Jid El Guerrab commence à parler dans la presse, je suis sur mon lit d’hôpital, dans l’incapacité de me défendre », a insisté Boris Faure.

Niant avoir harcelé ou menacé de mort M’Jid El Guerrab, avec qui il avait un différend politique, Boris Faure a souhaité « qu’il s’excuse ». « Il est revenu sur certaines de ses déclarations - "sale arabe" il ne l’a pas dit dans la police, ce n’est pas dans le dossier d’instruction -, qu’il revienne sur le reste », a-t-il dit.

ITT provisoire d’au moins trente jours

Boris Faure a confirmé être tombé dans le « coma » à la suite de l’altercation, et avoir dû être opéré en raison d’une « hémorragie cérébrale ». « Pronostic vital engagé. Puis quatre jours de service de réanimation, donc entre la vie et la mort ou en tout cas dans un état assez critique, puis heureusement, progressivement, je sors de cet état-là et puis le pronostic vital n’est plus engagé », a-t-il relaté. Boris Faure, qui s’est vu prescrire une ITT provisoire d’au moins trente jours, affirme avoir « une oreille qui entend très mal » et des « maux de tête ».

M’jid El Guerrab a été mis en examen pour « violences volontaires avec arme » après avoir asséné deux coups de casque à Boris Faure, lors d’une discussion qui a dégénéré. Une réponse au comportement agressif de Boris Faure qui lui aurait « tordu » le bras, selon son avocat Me Yassine Yakouti. Depuis plusieurs mois, les deux hommes nourrissent un contentieux né du départ fin 2016 du PS de M’jid El Guerrab qui a rallié La République en marche d’Emmanuel Macron.