La baisse des APL n'aura «aucun impact» pour les bénéficiaires, assure Edouard Philippe

Le premier ministre Edouard Philippe, photographié le 9 septembre 2017 à Pau. — AFP

Livret A, manifestation contre les ordonnances réformant le droit travail, APL... Le Premier ministre s'est voulu rassurant ce mercredi matin sur le plateau de France 2.

Edouard Philippe a assuré que la baisse des aides personnelles au logement (APL) envisagée par le gouvernement dans le logement social n’aurait « aucun impact » pour les bénéficiaires, la baisse étant compensée par une baisse des loyers « identique ».

« Pour les bénéficiaires des APL dans le logement social, il n’y aura aucun effet, aucun impact », a assuré le Premier ministre sur France 2. Quant à ceux qui ne sont pas dans le logement social et qui bénéficient des APL, il n’y aura « aucune espèce d’impact puisqu’ils ne sont pas concernés », a-t-il précisé.

Edouard Philippe était interrogé sur la baisse de 50 euros envisagée par le gouvernement, selon des informations de presse, des APL versées aux locataires du parc HLM.

« Transformer la politique du logement »

« L’objectif que nous nous fixons c’est de faire en sorte que pour ceux qui touchent les APL dans le logement social, il y ait une baisse de loyers exactement identique à la baisse des APL », a expliqué le Premier ministre.

Edouard Philippe s’est voulu rassurant, affirmant qu'« il ne faut pas » que le montant de la baisse paraisse effrayant. « C’est très facile de faire partir le feu dans la prairie en faisant peur », a-t-il noté.

« Notre objectif c’est de transformer la politique du logement, c’est de faire en sorte qu’on puisse construire plus aux endroits géographiques où on en a le plus besoin afin de faire baisser le prix les loyers », a encore dit le Premier ministre. « C’est aussi (…) de traiter beaucoup mieux les situations de grande précarité », a-t-il ajouté.

Le gouvernement a repoussé mardi la présentation de son plan pour le logement.

« Stabiliser » le taux du Livret A

Par ailleurs, le Premier ministre a assuré que le gouvernement entendait « stabiliser » le taux du Livret A, et promis que « les épargnants n’y perdront pas ».

« Ce que nous voulons faire, (…) c’est faire en sorte que le taux du Livret A soit stable », « qu’il ne bouge pas pendant une période de temps », a déclaré Philippe.

« Ca nous permet de mobiliser des financements » pour les organismes de logement social « et donc de baisser les loyers » pour ce type de logements, a-t-il affirmé.

Le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, a indiqué mardi que le gouvernement envisageait de maintenir le taux du livret A à son taux actuel de 0,75 % pendant un ou deux ans.

Le livret A, le placement le plus répandu en France, dont les fonds servent essentiellement à financer la construction de logements HLM, affiche actuellement, avec 0,75 %, son plus bas taux historique.

« La contestation, je la respecte, elle existe, elle est là, je l’écoute »

Au lendemain des premières manifestations contre les ordonnances réformant le droit du travail, le Premier ministre a estimé que « ce n’[était] pas du tout un bras de fer ». « Ce que j’essaie, c’est de faire en sorte que le mandat qui nous a été donné par le peuple français, par les électeurs, soit mis en acte. »

Plus de 200.000 personnes sont descendues dans la rue mardi en France contre la réforme du Code du travail, une « très forte » mobilisation, selon les organisateurs, relativisée par le gouvernement, déterminé à mener à bien cette promesse de campagne du président.

« La contestation, je la respecte, elle existe, elle est là, je l’écoute », a déclaré le Premier ministre au lendemain des premières manifestations contre les ordonnances réformant le droit du travail Mais « Les Français, quand ils s’expriment par leur vote au moment des élections, ils ont également le droit d’être respectés », a poursuivi Philippe.

« J’entends les manifestations. Il y a encore un certain nombre d’éléments à discuter » : « la mise en œuvre de ces ordonnances, les moyens qui seront accordés à l’ensemble des institutions qui font vivre le dialogue social ». « Les syndicats le savent parfaitement ». Mais « nous allons les présenter au conseil des ministres le 22 septembre. Le président de la République les signera et à la fin du mois de septembre le texte sera entré en vigueur », a confirmé le Premier ministre.