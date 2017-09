L'exécutif prévoit l'ouverture de la PMA à toutes les femmes en 2018

La secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa — VILLARD/SIPA

Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat à l’égalité entre les femmes et les hommes, a annoncé ce mardi matin que le gouvernement allait proposer d’ouvrir la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes en 2018.

« Ouvrir la PMA à toutes les femmes est une question de justice sociale », a affirmé la secrétaire d’Etat sur le plateau de BFMTV. Avant de rappeler : « évidemment, le président tiendra son engagement d’ouvrir la PMA à toutes les femmes pendant le quinquennat ».

Promesse de campagne

Il s’agissait d’une promesse de campagne d’Emmanuel Macron, alors candidat à l’Elysée. En avril, pendant la campagne présidentielle, le candidat Emmanuel Macron avait indiqué, dans un courrier aux associations LGBT (lesbiennes, gays, bis et trans), qu’il attendrait que le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) « ait rendu son avis (…), pour pouvoir construire un consensus le plus large possible », tout en se disant « favorable » à une loi ouvrant la PMA « aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires ».

La PMA est pour l’heure exclusivement réservée aux couples hétérosexuels

En juin, le CCNE a finalement rendu un avis favorable à l’ouverture de la PMA à toutes les femmes. La PMA (appelée par les médecins AMP pour assistance médicale à la procréation), désigne l’ensemble des techniques médicales destinées à aider les couples infertiles à avoir un enfant, telles que la fécondation in vitro ou le don de sperme.

Pour l’heure, elle est exclusivement réservée aux couples hétérosexuels en âge de procréer et qui souffrent d’une infertilité médicalement constatée ou bien qui risquent de transmettre une maladie grave à leur enfant.