«L’Émission politique»: Et le contradicteur d'Edouard Philippe sera... Jean-Luc Mélenchon

TELEVISION Cette saison, l'émission reviendra une fois par mois et sera présentée par Léa Salamé...

Jean-Luc Mélenchon devrait donner du fil à retordre au chef du gouvernement ce jeudi sur France 2. — AFP

Tensions et punchlines au programme. France 2 frappe un grand coup avec le retour de son « Emission politique » le 28 septembre. Le premier invité, déjà annoncé, ne sera autre que le Premier ministre Edouard Philippe. Et d’après les informations du Parisien, c’est Jean-Luc Mélenchon, député insoumis et leader du mouvement La France insoumise (LFI) qui jouera le rôle de contradicteur.

Quelques jours après le grand raout organisé par le parti de gauche le 23 septembre pour protester contre les réformes par ordonnances du Code du travail, le chef de file du gouvernement et l’un des principaux leaders d’opposition devraient donc débattre des différents sujets de la première rentrée politique du quinquennat Macron.

>> A lire aussi : «L'Emission politique»: France 2 change tout sauf Léa Salamé

Ce qui change, ce qui reste

Dans cette nouvelle saison, « L’Émission politique » change quelque peu de format. Elle devient mensuelle et sera présentée en solo par Léa Salamé. Nathalie Saint-Cricq et François Lenglet viendront toujours apporter leur expertise en plateau, comme le journaliste politique Jean-Baptiste Marteau. Exit en revanche l’humoriste Charline Vanhoenacker.

Enfin, Edouard Philippe aura aussi droit à un « invité mystère ». Après ce programme, « L’Émission politique, la suite » prendra la relève et proposera « un débat sur deux sujets d’actualité qui opposera plusieurs invités », précise encore Le Parisien.