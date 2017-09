VIDEO. Macron et les «fainéants»: Pour Hamon, le chef de l'Etat est «immature»

Le fondateur du mouvement du 1er juillet, Benoît Hamon — PHILIPPE LOPEZ / AFP

Se comparer aux dieux et à Jupiter, Benoît Hamon avait déjà trouvé ça « ridicule ». Ce lundi, le candidat malheureux à la présidentielle a estimé que le président Macron, qui a déclaré qu’il n’entendait « rien céder face aux fainéants », était « immature ».

Sur le plateau de BFMTV, le fondateur du mouvement du 1er juillet a lancé : « Un président de la République ne dit pas cela. On n’est pas né avec Emmanuel Macron dans ce pays, ça commence à devenir un peu pénible. Il est sympathique, jeune et surtout immature. »

Et Benoît Hamon de poursuivre : « C’est immature de passer son temps à consteller l’exercice du pouvoir de symboles puisés dans l’antiquité - Jupiter - ou dans l’Ancien régime -Versailles. Ce sont des symboles de pouvoir personnel, autoritaire. Quand on n’est pas capable d’entendre que dans une démocratie, des opinions contraires s’expriment, et que si elles s’expriment - pardon monsieur Macron - ce n’est pas seulement le fait d’extrémistes, de fainéants et de cyniques, c’est immature », a poursuivi Benoît Hamon.

De son côté, Emmanuel Macron, lui, assume ses propos. Ce lundi, à Toulouse, le chef de l’Etat a assuré qu’il s’agissait d'« une fausse polémique. Je n’ai jamais été dans l’invective », a-t-il dit alors qu’il visitait un Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de la ville rose.