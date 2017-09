Marine Le Pen: La députée FN a séché l'Assemblée car elle avait mal au dos

ABSENTEISME «J’ai eu des problèmes de dos qui m'ont forcée effectivement à me mettre au repos plus tôt », a confié Marine Le Pen pour justifier ses absences répétées à l'Assemblée...

« Des problèmes de dos ». C’est ainsi que Marine Le Pen, députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais, a justifié ses absences répétées à l’Assemblée nationale pendant le mois d’août.

La présidente du Front national a notamment manqué les débats relatifs à la réforme du Code du travail. Une absence remarquée au point que l’ancienne députée européenne a dû se justifier au cours de son intervention dans le JT de TF1, ce jeudi. C’est donc un mal de dos qui l’a empêchée de se rendre au palais Bourbon.

« C’est ce que je partage avec François Fillon »

« Bon, je vais être obligée de vous dire que j’ai eu, et c’est ce que je partage avec François Fillon, des problèmes de dos qui m’ont forcée effectivement à me mettre au repos plus tôt », a ainsi confié Marine Le Pen à Gilles Bouleau.

La candidate aux dernières élections présidentielles a tenu à devancer toute accusation d’absentéisme. « Au-delà de ces considérations personnelles dont je suis obligée de me justifier, je tiens à dire que les députés du FN ont fait un gros travail et qu’ils sont classés parmi les 150 députés les plus actifs. Donc, nous faisons un travail remarquable ».

Marine Le Pen avait déjà évoqué ses absences, ce mercredi, dans Paris Match, en expliquant qu’elle avait été « épuisée ». Le vice-président du FN Florian Philippot avait lui indiqué sur LCI que sa présidente avait « pris des vacances comme tout le monde ».