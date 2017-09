Drôle de mélange des genres quand une députée macroniste organise des excursions à l'Assemblée à 119 euros!

Pascale Fontenel-Personne, députée LREM, le 19 juin 2017 à l'Assemblée nationale. — THOMAS SAMSON / AFP

Comment concilier ses activités de députée avec celle de PDG d’une PME ? Pascale Fontenel-Personne, députée LREM de la Sarthe a la réponse ! Comme le révèle Marianne ce jeudi, elle propose des visites de l’Assemblée pour la modique somme de 119 euros, avec la présence d’une élue, en l’occurrence elle-même. Explications.

Cette parlementaire de 55 ans, fraîchement élue, représente sur les bans de l’Hémicycle les citoyens de la 3e circonscription de la Sarthe. Mais elle codirige également une entreprise avec son mari, baptisée Access Tour Le Mans, des excursions touristiques pour les seniors. Pour cumuler ses deux fonctions et les faire se rencontrer, elle a créé des excursions via son agence de voyages, pour visiter l’Assemblée nationale, en sa présence.

Une pratique autorisée et courante mais…

Si l’entreprise des époux Personne, Access Tour Le Mans, contactée par Marianne, assure que ces visites étaient déjà proposées dans la brochure avant l’élection de la députée, il y a un hic déontologique à se servir de l’image et de la présence de la parlementaire pour vendre un produit.

« Accueillir des groupes de visiteurs, ce n’est pas anormal pour un(e) député(e). C’est même courant, et codifié par l’institution », explique Marianne. De même, ces visites « assez fréquentes », à réserver « au minimum trois mois à l’avance » pour des « groupes de 50 personnes maximum » sont souvent complétées par une rencontre avec un parlementaire, qui apporte force détails et anecdotes personnels et répond aux diverses questions.

Mais détail qui a son importance : l’Assemblée nationale ne facture jamais ce type de visite. Or l’entreprise des Personne encaisse 119 euros par personne, et utilise l’image de députée de Pascale Fontenel-Personne. Bien loin du premier article du code de déontologie de l’Assemblée qui précise que les élus « s’abstiennent d’utiliser les locaux ou les moyens de l’Assemblée nationale pour promouvoir des intérêts privés ».

Le mélange des genres pour la start-up nation ?