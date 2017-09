VIDEO. Présidence des Républicains: Les détracteurs de Wauquiez veulent peser sur sa ligne droitière

Laurent Wauquiez, président Les Républicains de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le 3 septembre 2017 au Mont Mezec — Alain ROBERT/SIPA

Laurent Wauquiez semble aujourd'hui le favori de l'élection pour la présidence du parti Les Républicains, les 10 et 17 décembre 2017.

Ses détracteurs, à l'instar de Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, font pression pour éviter le rapprochement supposé de la ligne du parti avec les idées du FN.

La présidente LR de la région Ile-de-France Valérie Pécresse agite la menace de quitter le parti si Laurent Wauquiez est élu président.

Laurent Wauquiez, président Les Républicains de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a officialisé dimanche en Haute-Loire sa candidature à la présidence du parti Les Républicains. Apprécié des militants nostalgiques de Nicolas Sarkozy, l’ancien pourfendeur de l'« assistanat » a, du côté des cadres, de solides inimitiés. « Tout le monde le hait » aurait ainsi lâché Jean-François Copé à Marianne. L’élection de Laurent Wauquiez à la tête du parti en décembre semble pourtant acquise. Les prétendants les plus sérieux, les présidents de région Xavier Bertrand (Hauts-de-France) et Valérie Pécresse (Ile-de-France), un temps tenté, ont renoncé à mener cette campagne. Mais pas de se taire. En multipliant les interventions pour décrire un Laurent Wauquiez replié sur une ligne dure, à droite de la droite ou courant après le FN, ils tentent de faire pression sur lui.

Menace de départ du parti

Fin juin, Xavier Bertrand a accusé Laurent Wauquiez sans le nommer de « courir après l’extrême droite ». Des termes repris par Valérie Pécresse lundi sur France inter, affirmant que « si on court après le FN, ça ne sera pas ma droite ». La présidente de région a agité la menace de l’explosion du parti, précisant que si des « lignes rouges » sont franchies, à savoir « la porosité avec le FN » et l’uniformité du parti, elle quittera LR. Son mouvement « Libres ! » est d’ailleurs fin prêt, son lancement officiel étant programmé le 10 septembre.

>> A lire aussi: Sept choses surprenantes sur Laurent Wauquiez en 2014

Agiter le chiffon rouge de l’explosion du parti est-il un coup de bluff de la part des détracteurs de Laurent Wauquiez ? Pour un élu francilien Les Républicains, « la menace est réelle, ce n’est pas du bluff. Laurent Wauquiez est aujourd’hui dans la radicalisation d’un mouvement qui ressemble de plus en plus à un bateau mort. Il n’a pas de vision, il va dans tous les sens comme une girouette, mais c’est toujours pour servir son plan de carrière », affirme-t-on.

« Les lignes politiques différentes […] ont toujours existé à droite »

Un commentaire à mille lieues de celui du député LR des Bouches-du-Rhône Eric Diard. L’homme, revenu à l’Assemblée nationale à la faveur des dernières législatives, se dit proche de Xavier Bertrand. Mais soutient sans hésitation Laurent Wauquiez, qu’il a écouté lors de la rentrée politique du président de région à Châteaurenard, le 30 août. « Les lignes politiques différentes, cela a toujours existé à droite, avec Charles Pasqua, Philippe Séguin ou Alain Juppé, alors arrêtons de jeter l’anathème sur Laurent Wauquiez car il sait respecter la diversité », tranche Eric Diard.

A propos des critiques sur la droitisation du parti menée par Laurent Wauquiez, le député estime qu’« on lui fait à un mauvais procès, en disant qu’il est sous la coupe de [l’idéologue issu de l’extrême droite] Patrick Buisson, alors que je n’en ai jamais eu la preuve. On oublie aussi deux choses : Laurent Wauquiez est le successeur [de la figure centriste qui l’a adoubé en Haute-Loire] Jacques Barrot. Au fond de lui, il est sensible au social. Ensuite, Laurent Wauquiez sait et va s’entourer de personnes qui vont rassurer les électeurs à propos de la droitisation. Ce n’est pas anodin si la juppéiste Virginie Calmels l’a rejoint. »

Laurent Wauquiez, président Les Républicains de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et Virginie Calmels, adjointe au maire de Bordeaux, le 3 septembre 2017 au Mont Mezec - Alain ROBERT/SIPA

Dimanche en Haute-Loire, l’adjointe au maire de Bordeaux Virginie Calmels, décrite comme la dauphine d’Alain Juppé, s’est affichée au côté du prétendant à la présidence du parti. Une initiative qui ne semble pas avoir été du goût d’Alain Juppé, ce dernier affirmant lundi qu’il « ne parraine personne » et reste « attentif aux lignes rouges ».

>> A lire aussi : Alain Juppé ne se «mêlera pas» de «l’élection» du président des Républicains

Conscient de n’être pas le plus aimé des cadres, Laurent Wauquiez a tenté de son côté l’apaisement en taisant, ces derniers jours, les sujets qui fâchent à droite, comme l’Europe. Il a aussi affirmé que le parti ne fera jamais d’alliance avec le FN, sans pour autant masquer son ambition de reconquérir l’électorat séduit par Marine Le Pen.