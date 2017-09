Présidence Les Républicains: Le député Julien Aubert est candidat

Julien Aubert à Carpentras le 5 mars 2014. — ALAIN ROBERT/APERCU/SIPA

Et un de plus! Le député du Vaucluse Julien Aubert a annoncé dimanche qu'il était candidat à la présidence des Républicains, le jour même où le favori du scrutin Laurent Wauquiez lançait sa campagne en Haute-Loire.

«Je serai candidat à la présidence de mon mouvement», a déclaré Julien Aubert sur CNews, parce qu'«il faut absolument rompre avec 20 ou 30 ans de laisser-aller dans ce mouvement qui est un astre mort».

A part Julien Aubert et Laurent Wauquiez, soutenu par les sarkozystes, trois autres candidats devraient briguer la présidence du parti, les 10 et 17 décembre : Daniel Fasquelle, député du Pas-de-Calais, Laurence Sailliet, proche de Xavier Bertand, et Florence Portelli, ex porte-parole de François Fillon à la présidentielle.

«Manifeste pour une droite gaulliste»

Julien Aubert a assuré qu'il pouvait déjà compter sur le soutien d'«une dizaine de parlementaires» et qu'il démarrerait lundi sa campagne auprès des militants. Tout candidat doit être parrainé par au moins 13 parlementaires et 2.500 militants.

Julien Aubert avait publié samedi dans Valeurs Actuelles un long «manifeste pour une droite gaulliste», dans lequel il estimait que «notre première responsabilité est d'être une droite morale, c'est à dire qui incarne dans son comportement les valeurs judéo-chrétiennes laïcisées dont nous prétendons nous inspirer».

«J'ai été un séguino-pasquaïen, je suis un eurosceptique»

«La seconde responsabilité de la droite est d'être elle-même et de se libérer de l'idéologie gauchisante, politiquement correcte, qui cadenasse le langage et les esprits», avait-il dit, estimant que «la droite, loyale envers sa tradition et ses convictions, doit résister et rester insoumise».

Sur CNews il a assuré qu'il n'avait conclu aucun «deal» pour se rallier ultérieurement à Laurent Wauquiez. «J'ai été un séguino-pasquaïen, je suis un eurosceptique», a-t-il dit, alors que «il y a eu plusieurs Laurent Wauquiez», un temps «centriste», puis «peut-être plus au centre du parti» et «aujourd'hui (..) plutôt sur la droite du parti».

Il a aussi critiqué le soutien de la juppéiste Virginie Calmels à Laurent Wauquiez, estimant que «ça fait un peu la carpe et le lapin». Julien Aubert, 39 ans, a été élu pour un deuxième mandat de député en juin dernier.