Le Front national va repartir à la charge pour obtenir un groupe à l’Assemblée nationale

Le FN n’a pas perdu espoir d’obtenir un groupe à l’Assemblée.

Sébastien Chenu déposera une résolution en ce sens le 25 septembre.

La constitution d’un groupe permet à ses membres d’être plus audibles.

Ils estiment être équipés de « jouets d’enfants » face à des députés qui disposent de « chars d’assaut ». Et, eux aussi aimeraient bien pouvoir jouer au combat d’idées. Le Front national compte profiter de la rentrée parlementaire, le 25 septembre, pour repartir à la charge dans sa volonté d’obtenir un groupe parlementaire au Palais-Bourbon.

Sébastien Chenu, le député FN du Nord, a donc préparé un projet de résolution visant à abaisser de 15 à dix le nombre de députés nécessaires à la formation d’un groupe, nous a-t-il expliqué ce vendredi, confirmant une information du Parisien. « A l’heure actuelle, nous sommes huit (sept députés FN et une députée soutenue par le FN), rappelle-t-il. Cela me semble jouable de convaincre deux ou trois collègues de nous rejoindre pour former ce groupe dans les cinq ans. »

« On ne change pas une règle au gré des circonstances… »

Encore faut-il que son projet de résolution soit voté par l’Assemblée. François de Rugy, le président de l’Assemblée, a laissé entendre qu’il ne voyait pas d’inconvénient à ce que le Front national présente son projet. Mais, sur le fond, certains parlementaires grincent déjà des dents.

Députée LREM des Yvelines, Aurore Bergé a ainsi fait part de son hostilité à ce projet dans les colonnes du Huffington Post. « La règle des quinze députés leur convenait parfaitement quand ils étaient persuadés de gagner de nombreux sièges lors des législatives. On ne change pas une règle au gré des circonstances électorales. Enfin, avoir un groupe ou non ne les empêche pas d’être présents et assidus, ce qu’ils ne sont pas. »

Les députés FN sont les moins actifs de l’Assemblée

Selon les statistiques publiées par le site nosdeputes.fr, les élus frontistes figurent parmi les députés les moins actifs du Palais-Bourbon. Ce que Sébastien Chenu reconnaît et nuance en même temps. « Certes. Mais je trouve que nous n’avons pas à rougir de notre activité, lâche-t-il. A l’heure actuelle, il nous est difficile d’être plus audible sans bénéficier d’un vrai groupe parlementaire. »

Selon les règles de l’Assemblée, la constitution d’un groupe permet en effet à ses membres d’obtenir plus facilement des postes à responsabilité et surtout à bénéficier d’un temps de parole élargi. « Lors du vote de la résolution, chacun pourra donner son point de vue, enchaîne le député FN du Nord. Nous verrons alors si nos collègues feront preuve d’un peu de justice en accordant au parti qui a eu le plus de voix à la présidentielle derrière La République en marche le droit de constituer un groupe de dix. » Il ne lui restera ensuite plus qu’à trouver deux nouveaux collègues.