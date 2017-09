Réforme du Code de travail: Et pour vous, ça va changer quoi?

Edouard Philippe et Muriel Pénicaud présentent les ordonnances réformant le Code du travail — CHAMUSSY/SIPA

Edouard Philippe défend une « réforme ambitieuse, équilibrée et juste ».

La gauche et certains syndicats préparent déjà la riposte.

La nouvelle loi devrait bouleverser durablement la vie des salarié(e)s.

Les cinq ordonnances sur le Code du travail ont été dévoilées hier par le gouvernement. Libéralisant à une grande échelle le système social, le texte divise : les organisations patronales applaudissent, les syndicats de salariés sont beaucoup moins satisfaits.

Quelles répercussions au sein de votre entreprise attendez-vous de cette nouvelle loi et pour quelles raisons ? Quelle(s) disposition(s) dans ces ordonnances craignez-vous tout particulièrement ? Irez-vous manifester les 12 et 23 septembre et pensez-vous qu’un mouvement social de grande ampleur soit susceptible de faire reculer le gouvernement ?

Merci de laisser vos commentaires ci-dessous ou de nous répondre par mail à contribution@20minutes.fr (vous avez la possibilité de témoigner anonymement si vous le souhaitez). Ils serviront à la confection d’un prochain article, merci !