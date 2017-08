Laurent Wauquiez officialise sa candidature à la présidence de Les Républicains

Laurent Wauquiez, président Les Républicains de la région Auvergne-Rhône Alpes, le 4 mai 2017 à Draveil — Jacques Witt/SIPA

Laurent Wauquiez a officialisé sa candidature à la présidence du parti Les Républicains auprès du Figaro ce jeudi soir. L'annonce n'est pas un scoop, le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes préparant depuis des mois sa candidature pour le parti renommé par Nicolas Sarkozy.

Au Figaro, il affirme: «Je veux faire renaître l'espoir à droite». «Je pense qu'on a besoin d'un profond renouvellement et je veux que la reconstruction de notre droite se fasse sur des valeurs claires. Je suis candidat parce que je pense que la France a besoin de la droite. Et il faut que la droite soit vraiment de droite !», dit le président de région.

Le vice-président de LR se dit «convaincu qu'on est à la fin d'un cycle où l'on paie de nombreuses erreurs du passé. A force de vouloir dire à chacun ce qu'il avait envie d'entendre, la droite a perdu son âme et les Français ne savent plus vraiment ce qu'elle incarne».

«Deux chemins»

«On a clairement aujourd'hui deux chemins. Certains pensent que pour que la droite parle aux Français, il faut qu'elle propose un filet d'eau tiède en espérant rassembler sur des ambiguïtés. Je crois exactement l'inverse», dit Laurent Wauquiez.

«Le divorce qui s'est installé entre la droite et les Français, poursuit-il, c'est celui du doute, non pas sur les valeurs mais sur la détermination des leaders de droite à mettre en oeuvre leurs idées et leurs programmes, s'ils arrivent au pouvoir».

Différents camps au sein des Les républicains

Laurent Wauquiez se dit «parfois surpris» par ceux qui l'accusent de «courir après le FN». «Je défends les valeurs de travail, d'effort, les classes moyennes, je refuse le communautarisme et l'intégrisme islamique qui petit à petit ronge notre société», déclare-t-il.

Il promet de se battre pour le «rassemblement» de tous les sensibilités au sein de LR, juppéistes, centristes, et Sens commun (issu de la Manif pour tous), «qui est une composante de notre famille politique».

«Mais aucune de ces composantes n'imposera sa vue car précisément notre famille politique est l'addition de tout ça. Si je suis élu, je veux veiller à ce que chacun puisse s'exprimer dans le respect des autres», affirme-t-il.

Dans cette élection, Laurent Wauquiez est considéré comme favori face aux candidats Daniel Fasquelle, député du Pas-de Calais, la maire de Taverny (Val-d'Oise) Florence Portelli et Laurence Saillet, proche de Xavier Bertrand.

Laurent Wauquiez fait sa rentrée politique cette semaine : un meeting à Châteaurenard (Bouches-du-Rhône) ce mercredi et sa traditionnelle ascension du Mont Mézenc (Haute-Loire) dimanche.