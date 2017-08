QUIZ. Connaissez-vous bien les membres du gouvernement?

Le gouvernement fait sa rentrée — Thibault Camus/AP/SIPA

Macron, son Premier ministre et ses ministres se sont retrouvés ce lundi pour un « super » Conseil des ministres.

Sur la table, le cap budgétaire pour 2018 et les réformes de cet automne.

La rentrée sociale promet déjà de nombreux remous.

C’est la chute finale ! Pendant l’été, la cote de popularité d’Emmanuel Macron n’a cessé de dégringoler. Alors que les ordonnances sur la réforme du Code du travail devraient être dévoilées d’ici la fin de la semaine, le président a plus que jamais besoin de motiver son gouvernement. Lors d’un séminaire organisé ce matin, il a appelé ses ministres au « volontarisme ».

À l’exception de quelques figures (Gérard Collomb, Bruno Le Maire, Christophe Castaner, etc.), les membres du gouvernement restent pourtant des personnalités peu connues du grand public et à l’exposition médiatique bien timide. Grâce à notre quiz, vous saurez enfin mettre un visage aux secrétaires d’État et aux ministres composant l’équipe d’Édouard Philippe. L’occasion aussi de découvrir des parcours atypiques et parfois, politiquement très surprenants. La rentrée, c’est maintenant et ça promet d’être turbulent.