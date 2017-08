VIDEO. Code du travail: Découvrez la réforme en gifs

Avec la réforme du code du travail, le CDI de chantier, aujourd'hui limité au bâtiment, pourra être étendu à d'autres branches. — 20 Minutes

C'est bientôt la rentrée et même la rentrée sociale. Alors, à 20 minutes, on a pensé à vous et on vous a préparé de quoi vous faire danser tout en vous informant. CDD de chantier, référendum d'entreprise, tout va changer avec les fameusesordonnances réformant le code du travail dont la publication au Journal officiel est prévue autour du 25 septembre.

Des petits textes qui, l'air de rien,pourraient bouleverser la vie des salariés et des employeurs.

Même si certains points sont encore à arbitrer, Voici déjà ce qui pourrait changer.